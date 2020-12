Slipknot podría estar preparando un nuevo álbum, Corey Taylor da una pista/Foto: Wegow

La pandemia ha sacado el lado creativo de muchos artistas, especialmente de los músicos, y la banda Slipknot no es la excepción. El vocalista del grupo de metal alternativo, Corey Taylor ha dado una señal de lo que posiblemente tendremos para el 2021: un nuevo álbum.

En entrevista con el medio estadounidense Good Company with Bowling, Taylor expresó la posibilidad de que los intérpretes metaleros estrenen un disco que sucederá al álbum “We Are Not Your Kind”, lanzado en 2019.

“El plan ahora mismo con Slipknot es intentar y A: terminar la gira el próximo año; y B: estamos pensando en sacar otro álbum quizás el año que viene“, declaró el cantante de “Unsainted”.

Al parecer, el grupo de Estados Unidos planea concluir con su gira musical que tuvieron que parar debido a la pandemia, y posteriormente ingresará de lleno al estudio para crear nueva música.

En el caso de Corey Taylor, como te narramos en La Verdad Noticias, el vocalista estrenó en octubre de este año su primer disco en solitario “CMFT”. Además, ha hecho su debut actoral en el cine de terror con la película del director Scott Hansen, “Bad Candy”.

Corey Taylor trabajó en la cinta con Zach Galligan, de la película “Gremlins”. Sin embargo, Bad Candy se estrenará hasta el 2021, por lo que el cantante de Slipknot tendrá muchos proyectos para el siguiente año.

Slipknot lanzará música antes de finalizar su contrato

Al parecer la agrupación planea crear el nuevo álbum antes de que termine su contrato con la compañía Roadrunner Records.

“…Hay asuntos pendientes y queremos terminarlos antes que nada. Pero sé que estábamos hablando de hacerlo, porque solo nos queda un álbum en nuestro contrato”, declaró Corey en la charla.

Asimismo, Shawn “Clown” Crahan, uno de los miembros más longevos de Slipknot, también dio pistas de que la banda estaba escribiendo nueva música ahora en la cuarentena.

El vocalista de la banda asegura que Slipknot está listo para seguir con su tour, y Corey Taylor también revela que podría haber nuevo álbum/Foto: Rolling Stone

Por lo cual, seguramente miles de fans ya están emocionados por la llegada del 2021. ¿De qué crees que podría tratar el nuevo álbum de Slipknot?

