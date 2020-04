Slipknot lanza su documental completamente GRATIS, ¿Ya lo viste?/Foto: Ecuador TV

Con la cuarentena decenas de artistas han decidido lanzar nuevos proyectos para entretener al público que por el momento está en aislamiento. Aunque la mayoría de lo que se ha estrenado es música, la agrupación estadounidense Slipknot, decidió sacar su nuevo documental, pero completamente gratis para todos sus fans puedan disfrutarlo.

Slipknot es una de las bandas de nu metal (metal alternativo) más importantes de todos los tiempos. Además, es una de las que más ha marcado la industria del género musical heavy metal por la imagen que reflejan gracias a su impactante vestimenta y sobre todo, sus máscaras, que los han hecho tan populares entre los fans del género.

Aunque han tenido diversos cambios en su alineación, actualmente está liderado por el vocalista Corey Taylor, y tiene de músicos a Craig Jones, James Root, Mick Thomson, Shawn Crahan y Sid Wilson. Slipknot va cambiando de tipos de máscara con cada nuevo álbum, y cada miembro de la un nombre y significado a su “personaje”.

El documental de Slipknot

Tras 25 años de trayectoria los intérpretes de “Duality” decidieron lanzar un documental donde narran parte de la historia de la agrupación, todo lo que han tenido que vivir durante sus años en la música, sus problemas, controversias y la muerte de uno de sus integrantes.

La banda Slipknot existe desde 1995, ha tenido muchos cambios conforme para el tiempo, pero han tratado de mantener el estilo con el que comenzaron. En el 2019 estrenaron su seto álbum “We Are Not Your Kind”, de donde se desprenden temas como “Orphan”, “Red Flag” y “Unsainted”.

El documental está disponible completamente gratis en el canal oficial de BBC Radio 1 de Youtube, para que todos los fanáticos de esta poderosa agrupación puedan verlo y conocer un poco más sobre lo que ha ocurrido con la agrupación durante más de dos décadas de intensa música. ¡Aquí te dejamos el documental completo!