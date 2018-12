Slash escribió una canción para The Walking Dead que fue rechazada

Slash, el carismático guitarrista de Guns N Roses, quien también ha llevado una constante carrera como solista, reveló recientemente que compuso una pequeña pieza musical pensada en la conocida serie sobre el apocalipsis zombie, pero no consiguió su propósito y se transformó en la canción 'The One You Loved Is Gone'.

"Escribí la intro para The Walking Dead, porque en ese momento no tenía música distinta, solo su score, así que intenté presionar para que tuviera una canción original", comentó. La idea finalmente fue rechazada por los ejecutivos, porque "no quieren tener nombres reconocibles como parte del mundo The Walking Dead", pero el guitarrista la encontraba buena, así que la presentó a Myles Kennedy. Juntos desarrollaron algo totalmente distinto, que es lo que podemos escuchar en el reciente álbum de estudio, "Living the Dream".

En mayo del próximo Slash junto a Myles Kennedy & The Conspirators estarán girando por Sudamérica, con fechas confirmadas en Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil.

Respecto a Guns N Roses, tras concluir su exitosa gira mundial que los mantuvo girando durante dos años, existen muchos rumores, se habla de un futuro disco de estudio, de una serie de presentaciones especiales, pero la realidad es que no hay nada claro sobre el futuro de la banda.

Ricardo D. Pat