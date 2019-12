Skywalker: El origen del bien y el mal

Con esta entrega se cierra una nueva trilogía de esta increíble franquicia, así que te presentamos los puntos más importantes de la historia desde sus inicios en 1977.

La resistencia se enfrentará con los miembros que le quedan a la primera orden, comandada por el villano Kylo Ren, donde todo el legado y el conocimiento de los Skywalker jugará un papel muy importante.

Rey jugará un papel muy importante, ya que se descubrirá el origen de su relación con la fuerza y la identidad de sus padres.

Personajes

Daysi Ridley – Rey

John Boyega – Finn

Carrie Fisher – Princesa Leia

Mark Hamill – Luke Skywalker

Adam Driver – Kylo Ren

Anthony Daniels – C3PO

Joonas Suotamo- Chewbacca

Sables

Sables azules

Anakin Skywalker

Obi-Wan Kenobi

Ezra

Ki-Adi-Mundi

Sables rojos

Darth Maul

Count Dooku

Darth Sidious

Darth Vader

Kylo Ren

Sables verdes

Qui-Gon Jinn

Yoda

Luke Skywalker

Ahsoka Tano

Otros sables

Mace Windu

Pre vizsla

Ahsoka Tano

El lado oscuro

Darth Sidious

Darth Maul

Darth Vader

Kylo Ren

Los Jedis

Qui-Gon Jinn

Yoda

Luke Skywalker

Obi Wan Kenobi

Skywalkers

Shmi Skywalker

Anakin Skywalker

Mara Jade Skywalker

Luke Skywalker

Leia Organa

Kylo Ren

Filmografía

Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza (1977)

Star Wars Episodio V: El Imperio contraataca (1980)

Star Wars Episodio VI: El retorno del Jedi (1983)

Star Wars Episodio I: La amenaza Fantasma (1997)

Star Wars Episodio II: El ataque de los clones (2002)

Star Wars Episodio III: La venganza de los Sith (2005)

Star Wars Episodio VII: El despertar de la Fuerza (2015)

Rogue One: Una historia de Star Wars (2016)

Star Wars Episodio VIII: Los últimos Jedi (2017)

Han Solo: Una historia de Star Wars (2018)

Star Wars Episodio IX: El ascenso de Skywalker (2019)

Datos curiosos

El día mundial de Star Wars es el 4 de mayo (May the fourth) , por su pronunciación similar a la frase ‘May the force be with you’ que se complementa para crear la frase célebre ‘May the fourth be with you’.

Yoda iba a ser interpretado por un mono

Luke Skywalker estaba planeado para ser el nuevo Darth Vader… y también iba a ser mujer.

The millennial Falcon es la figura de lego más vendida de la historia

Obi Wan Kenobi y Yoda iban a resucitar en el episodio VI.

El apellido Skywalker iba a ser Starkiller en un principio.

Por: Irving Álvarez

Diseño: Ana Loyola

Ilustración: Chaloestevez

