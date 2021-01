¿Skai Jackson tuvo un romance con Julez Smith, sobrino de Beyoncé?/Foto: Hypebae

Se rumorea que el hijo de la cantante Solange Knowles, Daniel Julez Smith jr., Está saliendo con la actriz de Disney, Skai Jackson, después de que una foto de los adolescentes se filtró en internet ayer.

En la imagen, se puede ver a Skai, que tiene 18 años, sentado sobre Julez, que tiene 16 años.

Según el medio BCK Online, la foto tiene aproximadamente un año. “Si miras de cerca, Julez tiene una melena llena de rizos y recientemente acaba de afeitarse el pelo. El dúo salió en un momento, pero ya no están juntos”, dijo la fuente al medio.

Skai y Julez aparecen en una foto muy comprometedora, pero la imagen es de hace un año, así que los famosos ya no están juntos/Foto: BCK Online

Podemos confirmar que Julez recientemente se cortó y tiñó el cabello de rubio. El joven de 16 años debutó con su nuevo look en Instagram hace unas semanas. Más tarde se volvió a teñir el cabello de negro.

¿Julez Smith y Skai Jackson terminaron mal su relación?

Si la fuente bien ubicada no es la confirmación de que Skai y Julez no están saliendo, entonces quizás el propio Julez pueda poner fin a los rumores.

Según el sitio de Gossip, Lurking In The City, el sobrino de Beyoncé tomó sus historias de Instagram el viernes para aclarar los rumores. Cuando se le preguntó si habla con Skai, dijo "F * & ^, No".

Explicó además: “No me gusta así. No creas lo que otras personas dicen... Y su personalidad y su ego son muy grandes... Necesita volver a la tierra".

Skai Jackson se enteró de la publicación y respondió subliminalmente en Twitter. Ella escribió: “La energía negativa que echas es la misma energía que te estás poniendo a ti mismo”.

The negative energy you put out, is the same energy you are putting on to yourself����♀️ — Skai Jackson (@skaijackson) January 15, 2021

Jackson ha trabajado duro en Hollywood para hacerse un nombre como una verdadera querida de Disney. Además de actuar, la joven es una autora consumada que sabe un par de cosas sobre las polémicas en las redes sociales.

En 2019, lanzó su libro, Reach for the Skai: How to Inspire, Empower, and Clapback. Durante una entrevista con ET para su serie Unfiltered, Skai habló sobre el precio que conlleva la fama.

Ella dijo: “Para mí, al crecer a una edad temprana en el centro de atención y en las redes sociales, me uní a Twitter cuando tenía 10 años y obtuve mi Instagram cuando tenía 11, así que cuando me uní a Instagram, noté muchas cosas".

"Odio los comentarios o la gente simplemente, como quisquillosos con mi apariencia, solo para ser graciosos", dijo.

Ella continuó: “Mucha gente pasa por esto. La gente más popular lo hace. Y para mí, siendo joven, no entendía por qué esta gente decía estas cosas. Me ponía muy, muy triste. Pero ahora estoy empezando a aprender a amarme a mí misma pase lo que pase y no me importa lo que digan los demás".

