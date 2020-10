Skai Jackson rindió emotivo homenaje a Cameron Boyce en Dancing With the Stars/Foto: People

La última actuación de Skai Jackson, de 18 años, y Alan Bersten en Dancing With the Stars, fue absolutamente hermosa. Skai rindió homenaje a su querido amigo, el fallecido Cameron Boyce, con un impresionante foxtrot al ritmo de "Ordinary People" de John Legend.

Skai y Alan hablaron con Hollywood Life sobre la conmovedora actuación: “Fue difícil, pero me alegré mucho de poder hacerlo”, dijo Skai al medio.

Ella agregó: "Fue muy importante para mí, muy especial para mí, así que me alegro de que todo el mundo haya podido verlo y ver cuánto lo amaba y cuánto era una persona tan especial".

Cameron murió en julio de 2019 debido a complicaciones de la epilepsia. Tenía solo 20 años. Skai y Cameron crecieron juntos en el programa Jessie de Disney Channel. Skai reveló por qué eligió "Ordinary People" como la canción para dedicarle a Cameron.

"Quiero decir, en general, es una gran canción, pero a Cameron le encantó esa canción", dijo Skai.

“Hay un pequeño clip de él cantando la canción. Cuando vi ese clip, fue tan asombroso para mí cómo quiero decir... Él era un cantante tan hermoso. Era como que ni siquiera hablaba en serio. Así que pensé, definitivamente quiero usar esa canción y dedicarle esta canción porque sé que le gusta John Legend, y creo que le sorprendería", expresó la actriz.

El baile de Skai Jackson fue inspirado en su amistad con Cameron

Alan, de 26 años, coreografió su baile y reveló cómo elaboró este número especial. "Quería que la parte principal del baile fueran las emociones que rodean a Skai y Cameron, y siento que Skai manejó la coreografía perfectamente y fue capaz de convertir estos pasos en un hermoso baile", dijo Alan a HollywoodLife.

“Sin sus emociones, serían solo pasos. Siento que realmente se conectó con el baile y realmente dio todo lo que tiene. Y por eso resultó tan hermoso”, declaró el bailarín.

Skai y Cameron crecieron juntos en uno de los programas de Disney Channel. Fueron amigos muy cercanos, por lo que la actriz aún recuerda al fallecido actor/Foto: Pinterest

La actuación de Skai y Alan les valió la puntuación más alta de la temporada hasta ahora: 28 de 30. Carrie Ann Inaba les dio a Skai y Alan sus primeros 10.

"Se siente tan loco", dijo Skai sobre conseguir los primeros 10 de la temporada. “Estoy tan emocionada. No puedo creer que obtuve un 10. No me lo esperaba. Así que para mí fue simplemente alucinante".

La temporada 29 de Dancing With the Stars se transmite los lunes a las 8 pm en ABC. ¿Te gustó el homenaje de Skai a Cameron?