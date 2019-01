Sinéad O´connor cada vez peor; asegura la desaparición de su hijo

Sinéad Marie Bernadette O'Connor o simplemente Sinéad O´connor, es una cantautora irlandesa. Se hizo famosa por su extraordinaria voz y sus composiciones. Ganó un premio Grammy y en 2017 cambió su nombre a Magda Davitt y en 2018, tras convertirse al Islam, pasó a llamarse Shuhada' Davitt. Desafortunadamente no le ha ido nada bien a la cantante y recientemente ha consternado a sus seguidores debido al anuncio que hizo sobre la desaparición de su hijo menor shane.

Nuevamente la cantante Sinéad O'Connor, volvió a ser objeto de polémica debido a un alarmante mensaje que desato la preocupación en las redes sociales, ya que la intérprete aseguró en su cuenta de Twitter que su hijo menor, shane, se encuentra desaparecido desde hace dos días, después de haber pasado la noche en casa de un amigo.

"Mi dulce niño de 14 años ha desaparecido y no he sabido nada de él en los últimos dos días. Si eres uno de los padres en cuya casa se quedó recientemente, o en la que permanece, por favor póngase en contacto con la comisaría de policía de Dundrum [Irlanda]. No avisar a las autoridades equivale a no prestar ayuda", ha alertado en su perfil.