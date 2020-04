¡Sin vergüenza! Lucero DESPEDAZA a Televisa por humillarla

Lucero es una famosa cantante, conductora y actriz mexicana, que se ha ganado un gran reconocimiento en el mundo del espectáculo en México y quien formó una gran carrera en Televisa durante tres décadas.

No hace mucho resalto un fuerte rumor de que Lucero fue presuntamente vetada hace algunos años por Televisa y la 'Novia de América' no dudó en arremeter contra ellos y aclarar estas suposiciones.

Los medios no comprendían por qué la artista había sido vetada de Televisa San Ángel, fue fue parte de telenovelas de gran éxito bajo la manga, como Mi destino eres tú, Mañana es para siempre y Soy tu dueña, pero el rumor ha saltado ahora y ha creado bastante polémica entre los fans de la cantante.

Tal parece que la realidad de toda esta situación fue otra; ya que la consentida de Televisa sintió que su carrera se había estancado y para darle un nuevo impulso era necesario cambiar de aires, es por eso que cuando su contrato de exclusividad llegó a su fin, Lucero aprovechó para no renovarlo y aceptar un jugoso contrato con la cadena Telemundo.

Las fuertes declaraciones de Lucero

Es por eso que en una entrevista que le dio a TV Azteca, Lucero se 'burló' de su supuesto despido y respondió a los que le preguntaban si la habían vetado de Televisa hace algunos años:

“No, ellos no me vetaron, yo veté a la televisora (ríe) no es cierto... yo no veto a nadie y a mí afortunadamente nadie me veta. Tengo la libertad de poder trabajar donde yo quiera. No tengo, nunca he tenido un contrato de exclusividad con nadie. Se creyó que yo lo tenía con una sola empresa (Televisa) en la que hice muchísimas cosas de mi carrera desde niña (...) Las exclusividades son obsoletas".

Cabe destacar que a pesar de un par de años después de estas declaraciones, la cantante Lucero volvió a Televisa para seguir creciendo su carrera y se integró de nuevo a las filas de la televisora para participar en La Voz Kids en donde deslumbró a muchos.