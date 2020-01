Sin su hija, Sergio Mayer Mori luce despreocupado en Baja California con su novia

El hijo de la actriz Bárbara Mori y el actor Sergio Mayer, Sergio Mayer Mori se ha vuelto tendencia en redes sociales no por su trabajo como actor y modelo, sino por presuntamente ser un padre irresponsable. Ya que su ex pareja la modelo brasileña Natália Subtil ha revelado en Twitter que Mayer Mori hace meses que no ve a su hija y ni siquiera hace el intento por verla.

A pesar de la polémica, el joven parece no estar preocupado por lo que la mamá de su hija Mila diga. Y es que recientemente Sergio Mayer Mori compartió en sus redes sociales lo tranquilo que se encuentra descansando en Baja California a lado de su novia, la modelo Raquel Chaves.

Tras la publicación de la postal, decenas de internautas comenzaron a atacar al actor de 21 años por no hacerse responsable de su pequeña hija de 3 años, quien de acuerdo con Natália Subtil, la niña ha preguntado en varias ocasiones por su papá y piensa que él ya no la quiere. Sin embargo, Sergio Mayer Mori aún no ha dado declaraciones al respecto sobre el tema.

Mi hija está intentando hablar con su papá desde Navidad y nada! Llora y dice que lo extraña. No conozco a un ser humano más egoísta que el. Hay un Dios que todo lo ve! — Natália Subtil (@nataliasubtil) 19 de enero de 2020

Pero mi hija ya está en una edad que poco a poco entiende las cosas, y las preguntas más frecuentes son:

- Porque mi papá no me quiere?!

- Porque papá no contesta a Mila?! — Natália Subtil (@nataliasubtil) 19 de enero de 2020

Sergio Mayer Mori se volvió padre desde joven

El actor Sergio Mayer Mori se convirtió en padre cuando tenía 18 años después de tener un romance con la modelo brasileña Natália Subtil quien es 10 años mayor que él. A pesar de su edad, Mayer Mori parecía que con la llegada de su hija Mila se haría una persona más responsable; incluso a principios del 2019, el joven de 21 años afirmó que pasaba tiempo de calidad con su hija.

Sergio Mayer Mori y Natália Subtil se convirtieron en padres de Mila

Sergio Mayer Jr. incluso afirmó que su novia, la modelo Raquel Chaves, le ayudó en su proceso de madurez. Pero al parecer ese cambio que estaba teniendo el actor se ha terminado, por lo que el público ya ha comenzado a juzgar a Sergio Mayer Mori por no querer ver a su hija Mila, pero sí estar muy tranquilo con su novia.

Los internautas atacaron a Sergio Mayer Mori por no hacerse responsable de su hija

