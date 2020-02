¡Sin pudor! Yanet García luce los ARREGLOS ESTÉTICOS que se acaba de hacer

La famosa Yanet García no fue por nada que abandonó Televisa, pues su viaje a los Estados Unidos fue para seguir creciendo como comunicadora, pero ahora queda en evidencia que también está aprovechando para hacerse algunos arreglitos estéticos.

Tal parece que su reciente viaje y cambio le causado muchos cambios, pero a pesar de ello sigue teniendo más seguidores en Instagram, pues es considerada un motivante para el mundo fitness por tener una escultural figura.

Ya con anterioridad la Chica del Clima Yanet García se había sincerado sobre lo que siente sobre sus atributos, pues la conductora mexicana estuvo presumiendo su bien proporcionada figura en bikini durante unas vacaciones en Puerto Rico, donde se mantuvo al lado de su pareja Lewis Howes.

Es por eso que ahora Yanet García para alejarse de la rutina tras los reflectores en la televisión y también para reflexionar sobre su popularidad en redes sociales, había aceptado que no es nada perfecta como muchos la consideran en las redes sociales:

“Hace más de 10 años decidí empezar a ir al gym porque quería sentirme mejor conmigo misma, aumentar mi seguridad y confianza. Al principio fue muy difícil porque no veía los resultados que quería, no veía avances y me desesperaba mucho, hasta que entendí que lo MÁS importante era tener mucha paciencia y cuidar mi alimentación”.

Los arreglitos estéticos de Yanet García

Más recientemente Yanet García ha dado muestra de que su retiro también implica un cambio de imagen, pues aparece consintiéndose con unos arreglitos, que más que estéticos, son de belleza, pues al parecer se presume en una imagen en donde le están haciendo alguna limpieza facial, para lucir un rostro radiante.

Cabe mencionar que aunque el atractivo más visto de Yanet García son sus glúteos, también le dedica tiempo a su rostro, ya que desde sus inicios la han ido mejorando y perfilando para que luzca como toda una estrella de las redes sociales.

