¡Sin pena! Pepillo Origel confiesa SENTIMIENTOS extraños hacia esposo de actriz de Televisa

Juan José Origel quien es un famoso periodista de espectáculos con una enorme trayectoria en los medios de comunicación, recientemente ha causado polémica al haber revelado sus más sinceros sentimientos hacia el esposo de una famosa actriz de Televisa.

Resulta que el conductor dejó impactados a todos en su programa al revelar los sentimientos que le provoca el esposo de la actriz Marlene Favela, quien hace pocas semanas se separó de la actriz, pues como muchos conocen ahora, la relación de la actriz Marlene Favela y su esposo, el empresario George Seely protagonizó una ruptura muy polémica hace algunas semanas.

Tal parece que los motivos de la separación se ha presumido que fue por "abandono" de parte del empresario de origen australiano tras fuertes disputas con la actriz, las primeras señales fue que borró todas las publicaciones de las redes sociales en las que él y Favela aparecían juntos.

Es por esa situación que en una nueva emisión del programa "Con Permiso", Juan José Origel y su compañera Martha Figueroa abordaron el tema de la supuesta separación de la pareja y en un acto de total honestidad de parte del conductor señala, que el principal motivo de la ruptura se pudo deber a la "falta de interés" del australiano.

Pero eso no fue todo, pues el comunicador revela que él tuvo la oportunidad de conocer a George Seely y por los detalles que percibió, no lo consideraba un buen partido para Marlene, revela:

“Nunca fue santo de mi devoción el marido, no sé por qué, no sé, ni me pregunten".