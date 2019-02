¡Sin palabras! Así actúa Santiago Ramundo ante el problema de Geraldine Bazán

La controversia entre Geraldine Bazán y su ex marido, el también actor Gabriel soto, no ha dejado de dar la nota y es que recientemente se ha hecho un zafarrancho con respecto a la polémica levantada por los múltiples vídeos publicados, tanto por la misma Geraldine como por la nueva pareja de Soto, Irina Baeva. Sin embargo, poco se ha hablado del supuesto galán de Bazán, Santiago Ramundo, pues en todo este teatro no ha dado señales.

Santiago Ramundo enfoca su atención en otras actividades

Mucho se ha hablado acerca del torbellino de problemas que ha traído consigo la separación de Geraldine Bazán y Gabriel Soto, pues como ya hemos de saber, el gran problema fue la aparición de una tercera en discordia, en este caso se trata de la conductora rusa, Irina Bavea.

Sin embargo, poco se ha comentado del pretendiente de Geraldine, Santiago Ramundo, pues aunque mucho se ha especulado de una posible relación entre ambos actores, no se ha mencionada detalle alguno acerca de una intervención o aparición en este controvesial plano, siquiera como apoyo a la actriz.

Y es que lo que hace Santiago Ramundo mientras Geraldine se encuentra en el ojo del huracán arreglando la situación con su ex esposo, él simplemente toma clases de piano, ya que como todos saben, este actor siempre se ha mantenido lejos de las polémicas y problemas mediáticos.

En redes sociales se puede ver un vídeo del actor de 34 años donde toca el piano, además de cantar y es que el famoso también se ha dado a conocer por tener una gran buena voz.