Sin nada de ropa William Valdés lanza una fuerte publicidad

William Valdés es un famoso actor, cantante y presentador de televisión nacido el 10 de enero de 1994 en La Habana, Cuba, que actualmente radica en México.

Aunque inició su carrera en la rama de la actuación al participar en la telenovela “Grachi” y se sumó al melodrama “el rostro de la venganza”, se popularizó por su ingreso en la escena musical.

El cubano formó parte del grupo pop CD9, donde hizo una gran amistad con Freddy Leyva, Joe Canela, Alan Navarro y Alonso Villalpando. Tras su salida de la agrupación se involucró en la conducción por lo que hizo a un lado su carrera como cantante en solitario para trabajar en Despierta América, el matutino de Univisión.

En 2019, el guapo William Valdés se unió a Televisa, trabajó en el programa Hoy, aunque no duró mucho pues saltó a la competencia, fichó con TV Azteca para generar contenido digital del exitoso programa Exatlón.

¿William Valdés desnudo?

William Valdés aparece en publicidad desnudo

Recientemente, el famoso conductor William Valdés ha causado fuerte polémica y es que ha aparecido totalmente sin ropa en una fuerte publicidad a favor de los animales.

Resulta que a través de sus redes sociales se ha visto al famoso actor y conductor cubano, totalmente sin ropa para promocionar la protección de animales y el sensibilizar el uso de pieles.

En la publicidad se puede ver al famoso conductor totalmente sin ropa cubierto en sus partes nobles por una frase que “Realmente lo indecente sería vestir pieles”, por lo que también destaca el nombre de la asociación de la que forma parte: PETA Latino.

¿Qué es Peta Latino?

Peta Latino

Se destaca que la asociación a la que el famoso William Valdés apoya es People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) es la organización de derechos de los animales más grande del mundo, con más de 5 millones de miembros y simpatizantes.

