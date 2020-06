¡Sin depilar! Cynthia Rodríguez luce sus ENCANTOS en diminuto bikini

Cynthía Rodríguez es una de las famosas conductoras de Tv Azteca, que se ha caracterizado por lucir siempre elegante y por ser la atractiva novia del cantante mexicano Carlos Rivera.

Pero recientemente Cynthía Rodríguez ha dado mucho de qué hablar al resaltar la belleza que tiene gracias al bikini que se puso, ya que lo usó con mucha sensualidad algo que siempre la ha caracterizado en su carrera, pero ahora que está muy centrada en el ejercicio lo explota más, pero tuvo un pequeño detalle.

Al parecer Cynthia Rodríguez de Tv Azteca explicó en su publicación que en toda la cuarentena no se depiló como debe ser, por lo que muy orgullosa subió la foto sin importarle las críticas y es que la conductora de Venga la Alegría siempre ha estado muy orgullosa de su cuerpo.

La pose de Cynthía Rodríguez sin depilar

Así lo ha expresado ella misma: Siempre he creído que la HONESTIDAD es un valor esencial en la familia de TV Azteca, por esta razón me atrevo a compartir esta fotografía con ustedes... Les confieso que no me he depilado en toda esta cuarentena, por lo tanto ponerme este bikini es prueba de las mujeres seguras de sí mismas, reales, valientes y aguerridas.

Tras su publicación lejos criticarla muchos de los seguidores de Cynthia Rodríguez, elogiaron el abdomen de acero que se carga, ya que luce genial, además su cintura fue de lo más comentado en la publicación que alcanzó más de 158 mil likes.

Algunos de los cometarios que destacaron fueron los siguientes: Como quiera no se ve que no estés depilada jajajaja chinwetas socia; Yo digo qué esto tiene que ver con Roger y el Chino JAJAJAJA; Mamácita rica besitos princesa hermosa, entre muchos otros.

Cabe destacar que lo que más ha sorprendido es que Carlos Rivera también comentó la foto de su novia, pero su reacción fueron algunos emoji de risa dejando en claro que el comentario que hizo Cynthia Rodríguez le causó gracia al artista, quien siempre trata de mantener en privado la relación con la bella mujer.