“Sin cualidades mujeres de Q. Roo y Campeche”, Lupita Jones de Mexicana Universal.

Cómo se planteó en este medio, Lupita Jones dejó sin representantes a los estados de Campeche y Quintana Roo en esta segunda edición de Mexicana Universal y las redes explotaron puesto que en su lugar pusieron a más chicas del norte del país.

Hecho que reavivó las especulaciones de la edición pasada en la que se aseguró que la dirección del certamen tiene mucho favoritismo hacia chicas del norte y sus rasgos físicos.

Ante este hecho Jones trató de aclarar el asunto en una revista de nacional, en la cual sólo dejó en evidencia la mala organización de su certamen y la ideología que tiene acerca de las chicas peninsulares, puesto que según ella no tienen las cualidades que se buscan para el programa.

“No es la primera vez que no todos los estados de la República están representados y por eso se abrió la posibilidad de tener designadas para lograr el grupo de las 32 chicas. De pronto pasa que las coordinaciones estatales no le dedican el tiempo suficiente o no llegan las mujeres con las cualidades que estamos buscando para estar acá.

O será cosa de las malas coordinaciones que están bajo el mando de Lupita Jones o de plano no quiere llevar a las chicas de Quintana Roo y Campeche a concursar para así darle más espacio a las chicas del norte del país.

“No se trata de subir una niña al escenario porque sí, sino que verdaderamente tenga herramientas para venir a competir. Quiero puras ganadoras arriba, así que necesito que las 32 tengan esa fortaleza, cuando no logramos que algún estado tenga una chica con esas cualidades, preferimos darle la oportunidad a una niña de otro lugar”, dijo Lupita a la revista conocida.