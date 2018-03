Agencias/ Diario La Verdad CIUDAD DE MÉXICO, México.- Ayer por la noche se realizó en la CDMX la 59 entrega de los premios Ariel, dónde hubo muchas sorpresas bastante gratas una de ellas fue que un actor con 'Síndrome de Down' ganó por primera vez el galardón como Mejor Revelación Masculina, un mensaje claro, ¡sin barreras! Paco de la Fuente triunfa en los Ariel. Fue por su papel de “Pepe” (“Alien”) en el filme 'El alien y yo', lo que le valió la estatuilla en la premiación organizada por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) en el Palacio de Bellas Artes.

En el filme, de Jesús Magaña Vázquez, el joven actor de 25 años, interpreta a Pepe, el nuevo tecladista de una banda de punk transformada en agrupación de tecnoanarcumbia. La llegada de Pepe, a quien apodan El Alien, causa conflictos entre los miembros de la banda, quienes batallan con sus prejuicios sobre las personas con Síndrome de Down. La película se espera que se estrene el próximo septiembre. El actor lagunero ha actuado desde los ocho años. Sus padres lo inscribieron a una academia de teatro cuando notaron que le gustaba bailar y cantar. En una entrevista con el medio Actuall,, dijo que la actuación también lo ayudó a mejorar sus habilidades de aprendizaje.

A pesar de que no hay muchos actores como él, dijo que ha sabido adaptarse a ese mundo.

“Siempre me he sentido como uno más, sé que soy una persona especial, pero cuando mis compañeros que me vieron bailar o actuar, les gusté por ser buena persona”.