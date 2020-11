Sin Suga, así apareció BTS en los People’s Choice Awards 2020/Foto: Nación Rex

Los People's Choice Awards 2020 se llevaron a cabo el pasado 15 de noviembre y los mayores ganadores de la noche, sin duda, fueron BTS.

El septeto, que actualmente se está preparando para el lanzamiento de su muy esperado próximo álbum BE, se llevó a casa los premios por El Grupo de 2020, La Canción de 2020 y El Video Musical de 2020 por su single Dynamite de Billboard Hot 100 No. 1, así como El Álbum de 2020 para Map of the Soul: 7.

Al aceptar el premio para El Grupo de 2020 y dar su discurso de aceptación virtualmente desde Seúl, Corea del Sur, los chicos, sin Suga, fueron vistos con camisetas de Life Goes On (el título principal de BE) mientras Jungkook y J-Hope lo combinaron con chaquetas negras.

Mientras se presentaba a la manera de la marca registrada de Bangtan, Kookie comenzó: "Gracias a los People's Choice Awards y a nuestros fanáticos por darnos el título de Mejor Grupo", a lo que Jimin reconoció: "Sé que ha sido un año difícil para todos. Lo fue para nosotros también".

Al compartir cómo se enfocaron en la música en 2020, RM agregó: "No nos quedamos inactivos y nos enfocamos en lo que podíamos hacer mejor, que es la música", mientras que V confesó: "Nos dimos cuenta de que [mientras] tengamos nuestro música, nuestra vida continúa".

"Realmente queremos agradecerle por escuchar nuestra música este año", dijo Jin mientras Hobi deseaba, "Y esperamos que nuestra música pueda hacer que sigan adelante y sigan viviendo".

En una nota final, los miembros agradecieron a todos nuevamente mientras The Golden Maknae hizo el gesto de namaste.

¿Por qué estuvo ausente Suga?

Para los que aún no se han enterado, Yoongi se encuentra actualmente en modo de recuperación después de una exitosa cirugía de hombro que tuvo el pasado 3 de noviembre.

Todavía no se sabe en qué fecha regresará Yoongi a los escenarios. Sin embargo, ARMY le ha enviado mucho cariño al idol para que se recupere pronto/Foto: Fandom

Como te informamos en La Verdad Noticias, fue la agencia Big Hit y el mismo Suga quienes revelaron que la operación salió muy bien pero obligaba al idol a mantenerse lejos del grupo por un tiempo, mientras se recupera. ¿Extrañaste ver a Suga con sus compañeros de BTS?

