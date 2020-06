¡Sin Censura! Ex actriz de Rebelde se luce como “Dios la trajo al mundo”

Una ex actriz de la exitosa telenovela Rebelde de 2004, está haciendo arder las redes sociales con una fuerte intensidad luego del surgimiento de una foto donde aparece posando como Dios la trajo al mundo.

Se trata de la famosa actriz Fernanda Malo, también conocida artísticamente como Fuzz y quien goza de autodenominarse orgullosamente Mexicana, Actriz, Conductora, Cantante, Compositora, que recientemente publicó la instantánea donde aparece con larga melena rubia platinada y posando totalmente al desnudo sobre una tela de satín rojo.

La ardiente pose de Fernanda Malo

La bella ex actriz de la exitosa telenovela Rebelde de 2004 ha regalado también un texto que dice: En un mundo donde se nos enseña a competir desde que somos niños, a compararnos, a pensar en términos de blanco o negro, el amor propio en el más grande acto de rebeldía y al mismo tiempo, el más hermoso y compasivo acto de amor.

“Amate mucho, por dentro y por fuera, con defectos y virtudes y con amor del que no se tambalea”.

Pero eso no fue todo, pues la actriz de 38 años en el sensual y artístico post también comentó lo siguiente: Ámate con paciencia y con malos días. Celebra tu vida, tu existencia y absolutamente todo lo que te haga único, porque ese es tu poder más grande. Solo acepta en tu vida personas que se amen igual porque son las únicas que te amarán como te mereces. No intentes ser como nadie porque tú eres lo mejor que le pasó a este mundo y si recuerdas eso, no existirá nada que pueda detenerte.

“Eres perfect@ eres maravillos@, eres hermos@ Los amo".

Cabe destacar que Fernanda Malo además de intrevenir en Rebelde, la exitosa novela encabezada por Anahí, Maite Perroni y Dulce María, ha participado en numerosas producciones mexicanas, como las novelas El juego de la vida (2001), Alma de hierro (2008) y Miss XV (2012).