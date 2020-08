¿Sin CALZONES? Belinda presume ENLOQUECEDORA parte de su cuerpo

Belinda es la famosa cantante que ha estado causado furor por su relación con el cantante Christian Nodal con quien tiene una relación sentimental de hace algunos meses y se les ha visco vivir muy de cerca.

Pero ahora es la bella Belinda quien ha dejado a muchos totalmente atónitos, pues la estrella del pop ha mostrado un video en donde se presume en muy poca ropa y en especial luciendo una atrevida parte de su cuerpo.

Resulta que en un reciente video Belinda aparece sentada en un silla en la cual presume su reciente broceado, pero en el también deja ver sus exquisitas piernas totalmente desnudas, pues se hace a un lado el batón y levanta las piernas para presumir el exquisito color.

En la imagen del video se puede ver que Belinda pone la recomendación del auto bronceado que ha utilizado y de una manera coqueta mira a la cámara para seducir a sus más de 11 millones de seguidores.

Otra de los detalles que ha llamado la atención es que Belinda al parecer en el video no se visualiza que lleve calzones, por lo que ha elevado mucho la temperatura de los internautas que no dejan de halagarla.

Belinda recibió una casa de Nodal

No hace mucho la periodista de espectáculos Martha Figueroa asegura que el cantante Christian Nodal ya le puso casa a la princesa del pop latino: Me contaron que Christian le compró una casa ya a Belinda, (ella) vivía en una casa que no era propia, o sea, rentaba y vivía ahí con sus papás y su hermano...Y le compró una casa.

Aunque en un momento se pensó que el romance entre estos coaches de 'La Voz' era una estrategia de publicidad, Martha aseguró que se trata de una relación real: Sí andan Belinda y Christian Nodal que son la pareja del momento, que no es cierto que sea montaje. Te voy a decir lo que yo creo, ok sí andan pues, pero de que sea un amor bilateral no me suena. Siento que nada más una persona quiere a la otra y la otra parte nada más está interesada.

¿Te parece que Belinda tiene bonitas piernas? ¿Crees que es llamativo el bronceado de Belinda?