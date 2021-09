Simu Liu, estrella de Shang-Chi, supuestamente comparó la pedofilia con ser gay

Simu Liu, estrella de la película de superhéroes Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, una vez hizo comentarios en Reddit simpatizando con los pedófilos y comparándolos con personas homosexuales, esto según una serie de capturas de pantalla filtradas en Internet.

La cuenta de Reddit que hizo los comentarios y que ha sido vinculada al actor ya fue eliminada, pero los usuarios de las redes sociales han estado compartiendo varias mágenes del comentario en cuestión.

Cibernautas conectaron la cuenta NippedInTheBud con Simu Liu a través de múltiples puntos de contacto. Además de las declaraciones sobre la pedofilia, la cuenta publicó la foto del actor en la cabeza a otro Subreddit para pedir comentarios. En otro, la cuenta inició un hilo de Ask Me Anything identificando a la estrella de Marvel Studios como su propietario.

Polémicos comentarios hechos en el pasado salen a la luz tras el estreno de la película de Marvel Studios.

“Desde un punto de vista biológico, no es diferente a ser gay, una pequeña mutación en el genoma que determina nuestras preferencias sexuales”, escribió. El actor, quien hace poco arremetió contra el CEO de Disney, añadió que “aprovecharse de los menores está mal. Repugnante y vil, incluso”.

También dijo que el tratamiento médico para la pedofilia lo están haciendo de la manera equivocada, al igual que la terapia de conversión para las personas LGBTQ +. No dijo qué tipo de terapia recomendaría pero, aparentemente dirigiéndose a alguien que se siente atraído por los niños, aconsejó "usar desechables y evitar la pornografía infantil”.

Responde a la polémica con tweet del 2019

El actor aseguró que en el pasado pudo ser algo inmaduro, pero que ha cambiado para bien.

Cabe destacar que también ha habido informes de que Liu “acosa a mujeres y participa en subreddits racistas”, esto según Heroic Hollywood. De igual forma, se sabe que los comentarios de Reddit no son el único asunto controvertido que rodea al actor de ascendencia china, quien una vez consideró a este país como uno del “Tercer Mundo”.

Diversos medios de comunicación estadounidense han buscado comentarios de Marvel con respecto a los comentarios de pedofilia, pero hasta ahora no ha recibido una respuesta. Sin embargo, Liu parece estar respondiendo a esta polémica desde su cuenta de Twitter con un mensaje de 2019 que habla de una “versión más inmadura que cedió a la ira y el odio”.

¿Quién es Simu Liu?

El reconocimiento a nivel internacional llegó con el estreno de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Simu Liu ha ganado un perfil más alto con el reciente estreno de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, es conocido por protagonizar la serie Kim's Convenience.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales