Simon Leviev, el ‘Estafador de Tinder’, planea conquistar Hollywood

Simon Leviev, también conocido como Shimon Hayut o, de hecho, el ‘Estafador de Tinder', ha conseguido un agente en Los Ángeles y espera conquistar Hollywood.

El hombre de 31 años es el tema de un impactante documental de Netflix que ve a un trío de mujeres afirmar que Simon las estafó con cientos de miles de libras, mientras que la cifra se convierte en millones cuando aparecen otras víctimas.

Simon Leviev ya había sido encarcelado en 2015

Simon Leviev ya había sido encarcelado en 2015.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, Simon Leviev ya había sido encarcelado en 2015 por fraude y es buscado en varios países del mundo por una serie de acusaciones de fraude, aunque ha intentado negar que es un estafador.

Pero ahora tiene la vista puesta en Hollywood y ha sido contratado por la agente de talentos Gina Rodríguez, que dirige una compañía llamada Gitoni y cuyos otros clientes incluyen a Mama June y se dice que quiere aparecer en Bailando con las estrellas.

Una fuente le dijo a The Sun el domingo: “Simon claramente no tiene vergüenza ni preocupación por lo que le hizo la serie de Netflix. “Él lo ve como una oportunidad para usar esa fama y Gina es la persona adecuada para guiarlo en ese viaje.

"Le encantaría conseguir un gran espectáculo deslumbrante como Bailando con las estrellas". Simon ya ha intentado negar las acusaciones en su contra en el impactante documental de Netflix, diciendo: “No soy un fraude y no soy un farsante. La gente no me conoce, así que no pueden juzgarme”.

El ‘Estafador de Tinder' podría llegar a Hollywood

Según los informes, la agente de talentos Gina Rodríguez contrató a Simon Leviev.

Mientras que la propia Gina ha insinuado que realmente ha decidido apostar por el estafador condenado. Ella dijo en una publicación de Instagram emitida el jueves: “Vi el programa de Netflix 'El Estafador de Tinder' y me pareció incompleto porque nunca escuchamos al otro lado.

“La narrativa parecía muy sesgada y no podía formarme una opinión, en cambio, tenía más preguntas y soy mujer. Es por eso que contacté a @just_simon_leviev”. Ella agregó: “Siempre hay 2 lados. Me guste o lo odie, quiero escuchar su versión”.

La semana pasada, TMZ informó que Simon estaba planteando la idea de un programa de citas mientras intenta reinventarse como un magnate del negocio del entretenimiento.

Informaron: "La idea de Simon para un posible programa de citas incluye mujeres que compiten por su amor... y él está interesado en compartir lo que se debe y lo que no se debe hacer en las citas en un posible podcast".

Si bien su informe también agregó: “Simon afirma que el programa de Netflix lo entendió mal y está buscando limpiar su nombre”. En el documental, tres víctimas femeninas explicaron cómo supuestamente las estafó con miles de libras.

Una víctima, Cecilie Fjellhøy, afirmó que coincidió con él en Tinder y acordó volar con él en un viaje a un hotel de cinco estrellas en el extranjero después de una sola cita de una hora para tomar un café.

Luego se enamoró de él mientras bebían y cenaban en restaurantes elegantes, aparentemente todos financiados por otras mujeres que estaban siendo engañadas por Simon; quien decía ser el hijo de un multimillonario.

El estafador luego afirmó que estaba siendo rastreado por "enemigos" que podían volverse violentos y recurrió desesperadamente a sus partidos de Tinder, incluida Cecilie, en busca de apoyo financiero, solo para desaparecer sin pagar las decenas de miles que los convenció de entregar.

Se estima que estafó a varias mujeres con 10 millones de dólares (£ 7,4 millones) entre 2017 y 2019.

