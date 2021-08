Simon Gallup anunció su salida de The Cure

El bajista inglés Simon Gallup recurrió a las redes sociales para revelar a sus seguidores que ya no forma parte de la banda de rock The Cure, lo que ha dejado asombrados a los internautas; su mensaje fue breve y de manera sorpresiva.

Tras la publicación que compartió a través de su página de Facebook, la banda de rock no se ha pronunciado al respecto, por lo que se desconocen las causas de la noticia que compartió el bajista, dejando intrigados a los usuarios ante un posible rompimiento.

Simon Gallup y su breve mensaje en Facebook

Gallup dejó sorprendidos a sus fans tras su salida

A través de las redes sociales comentó lo siguiente: "¡Con el corazón un poco apesadumbrado, ya no soy miembro de The Cure! Buena suerte a todos ellos". Expresó el bajista británica lo que causó diversas reacciones de los usuarios.

La publicación que realizó en Facebook ha sumado varios comentarios de los internautas quienes han cuestionado el motivo de su salida, mientras que otros fanáticos compartieron emoticones de tristeza por la noticia.

Gallup nació el 1 de junio de 1960 en Reino Unido y en el año 1979 entró a la banda británica The Cure, pero se salió del grupo en 1982 pero regresó en 1985, pero en este 2021, el bajista de 61 años de edad reveló que ya no forma parte de la banda de rock.

¿Cuál es el disco más vendido de The Cure?

The Cure, la banda británica de rock

El álbum más vendido de la banda de rock fue Wish que se lanzó en el año 1992, el disco logró colarse en el número uno en Reino Unidos y en la lista estadounidense Billboard 200 en el puesto número dos. Fue el noveno disco de la banda británica.

Algunas de las canciones que forman parte del exitoso álbum donde también participó el bajista Simon Gallup son: "Open", "High", "Apart", "Doing the Unstuck", "Trust", "Cut", "End", "A Letter to Elise", "Wendy time", "To wish Impossible Things".

