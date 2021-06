Silvia Pinal se convirtió en blanco de duras críticas en las redes sociales por compartir una fotografía familiar en su cuenta de Instagram. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que en dicha imagen también aparecía Enrique Guzmán, quien fuera su pareja y que hoy enfrenta acusaciones de abuso sexual por parte de su nieta Frida Sofía.

Aunque la imagen fue tomada en el bautizo de su nieto Apolo, esta se compartió hoy el día de hoy con un mensaje que habla acerca de la unión familiar: “Que hermoso es pasar momentos en familia”. En la postal vemos a Silvia y Enrique posando junto a sus hijos Alejandra y Luis Enrique Guzmán, y Mayela Laguna, la esposa de este último.

La veterana actriz causó polémica en redes sociales al compartir una foto junto a Enrique y Alejandra Guzmán.

Cabe destacar que esta fotografía llega días después de que Frida Sofía confirmara la demanda contra Alejandra y Enrique Guzmán. Recordemos que la hija de la rockera reveló hace unos meses que su abuelo le tocó de manera indebida cuando ella apenas tenía cinco años de edad.

Cibernautas destrozan a la matriarca de la Dinastía Pinal

Cibernautas aseguran que la Dinastía Pinal trata de aparentar algo que no es.

Aseguran que la Dinastía Pinal normaliza la violencia física y sexual entre sus miembros.

La fotografía que Silvia Pinal compartió en su cuenta de Instagram no pasó desapercibida para los cibernautas, sobretodo para los simpatizantes de Frida, pues a través de la sección de comentarios le reclamaron por externarle su apoyo al cantante, de quien se ha confirmado que la maltrató en más de una ocasión.

“Una familia tan disfuncional posando como la familia perfecta”, “Cuando se trata de demostrar algo y es todo lo contrario” y “¡Qué bonita foto Doña Silvia! Es un lindo ejemplo de cuan normalizado tienen la violencia física y sexual en su familia. Verla feliz sentada al lado de su abusador no tiene precio” son algunas de las críticas que recibió.

¿Qué opina Silvia Pinal del abuso de Frida Sofía?

La veterana actriz asegura que no cree en las declaraciones de su nieta Frida Sofía.

La Verdad Noticias te dio a conocer con anterioridad que Silvia Pinal había roto el silencio sobre el caso de su nieta, pero para sorpresa de todos, ella aseguraba que no creía en sus palabras y que no quería entrometerse en dicha polémica. Incluso, defendió a Enrique Guzmán de tales acusaciones.

“Yo no he leído lo que dice Frida Sofía, no adrede. Porque no quiero ensuciarme con cosas falsas, porque seguramente son cosas falsas. Enrique tiene sus cosas, pero también vale. También por eso fue difícil terminar”, declaró la matriarca de la Dinastía Pinal en entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda.

Fotografías: Redes Sociales