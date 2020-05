Silvia Pinal se quiere recuperar pronto para poder regresar a trabajar/Foto: El Universal

Hace unas semanas la gran actriz Silvia Pinal de 88 años sufrió una caída en su casa de la Ciudad de México que le ocasionó una fractura en la cadera. Esto hizo que la artista fuera hospitalizada y operada de emergencia; sin embargo, ahora que ya se encuentra en su casa espera poder recuperarse pronto para regresar a trabajar.

La diva del cine de oro en México demostró que sigue siendo una mujer muy fuerte y que nada la puede derrotar hasta ahora. Doña Silvia Pinal incluso ya desea retomar su carrera como actriz, ya que en el último año tuvo algunos problemas médicos que la alejaron de los escenarios.

Sin embargo, la mamá de Alejandra Guzmán ahora que se encuentra en su casa tras salir del hospital, espera recuperarse rápido y retomar el proyecto “Que hubiera pasado si…”, una obra de teatro que estaba planeando con Jorge Eduardo Murguía, vicepresidente de producción y contenido de Televisa.

Fue la hija mayor de la actriz mexicana, Sylvia Pasquel, quien reveló en un video en Instagram, que la señora Silvia Pinal ya se encontraba descansado en su casa y fuera de peligro después de su cirugía en la cadera. De igual manera agradeció a todas las personas que se preocuparon por la salud de la artista, quien está muy animada por volver a trabajar pronto.

Silvia Pinal no sabe de Frida Sofía

Mientras la actriz estuvo internada en el hospital, su hija Alejandra Guzmán y su nieta Frida Sofía tuvieron una polémica pelea vía redes sociales. Donde la joven de 28 años atacó a su famosa mamá asegurando que su equipo de trabajo la ha manipulado y drogado durante años.

Ante esto, Sylvia Pasquel reveló que Pinal no está enterada, ya que la actriz no ve los programas de chismes en la televisión; sin embargo, no se sabe si en algún momento alguien de la familia le informará a doña Silvia sobre este conflicto.

Recordemos que hace unos meses, fue la misma Silvia Pinal quien afirmó que entre Alejandra y Frida Sofía ya se estaba dando una posible reconciliación. Pero después de las polémicas declaraciones que hicieron ambas, es muy probable que el pleito se alargue.