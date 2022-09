Silvia Pinal regresa a la pantalla grande como protagonista de cortometraje

Silvia Pinal seguirá extendiendo su legado cinematográfico con un nuevo cortometraje, el cual llega a escasos días de que recibiera un merecido homenaje en el Palacio de Bellas Artes a cargo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Instituto Mexicano de Cinematografía, la Cineteca Nacional y los miembros de la Dinastía Pinal.

En entrevista exclusiva con el programa Ventaneando, el cineasta Jaime Urquiza dio a conocer que dirigirá el cortometraje que marca el regreso de la matriarca de la Dinastía Pinal, el cual llevará por título ‘El escandaloso encanto de los egos rotos’ y será un homenaje al surrealismo, así como la relación de Pinal con Luis Buñuel y Federico Fellini.

“Siempre quise hacer un homenaje al cine, sobre todo de los 40s, 50s y 60s, y evidentemente pensé en doña Silvia Pinal porque es la última diva del cine mexicano, el último eslabón de todos aquellos personajes de esa época”, mencionó Jaime Urquiza.

El rodaje se llevó a cabo en su casa del Pedregal y tuvo una duración de 12 horas. En lo que respecta a su personaje y sus escenas, el cineasta mexicano mencionó que la madre de Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán hizo un trabajo impresionante frente a la cámara.

Tal y como te mencionamos anteriormente, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México organizó un homenaje a la actriz en el Palacio de Bellas Artes, al cual asistieron diversas celebridades del mundo de la farándula mexicana como Pepillo Origel, Dulce, Ignacio López Tarso y Lucía Méndez, entre otros.

“Yo me siento tan emocionada en este momento, me siento llena de cosas, la gente que siento que me quiere, el teatro que lo amo”, dijo Silvia Pinal.