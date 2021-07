Silvia Pinal reaparece en redes sociales tras haber sido hospitalizada de emergencia durante varios días, suceso que despertó la preocupación de los fieles fanáticos de la actriz de 89 años de edad. Hoy, domingo 4 de julio, utiliza el perfil oficial de su hija Sylvia Pasquel en Instagram para darle a la prensa una actualización sobre su estado de salud.

Con el carisma que le caracteriza, “La última Diva del Cine Mexicano”, nombre con el que también se le conoce a la actriz en el mundo del espectáculo, aseguró estar muy contenta de haber dejado el hospital y regresar a su casa para gozar de la compañía de su familia. También agradeció a todos aquellos que estuvieron al pendiente de ella.

“Chicos de la prensa, aquí está su vedette favorita… Ay, de verdad que me siento muy feliz de estar otra vez en mi casa, con mis amigos. Al ratito me voy a poner a ver que pasó, porque luego luego el chisme verdad, para ver qué pasó”, declaró Silvia Pinal, quien en todo momento mostró una gran sonrisa en el rostro, el cual cubrió con unos glamurosos lentes.

Por último, la matriarca de la Dinastía Pinal aseguró que el percance con su salud no fue nada grave: “Me fue bien, realmente no fue nada extraordinario, no fue nada grave, yo me siento muy feliz de que todo haya sido rápido y pues estoy lista para la otra… Adiós chicos”.

¿Qué pasó con Silvia Pinal?

La veterana actriz tuvo una infección en las vías urinarias, razón por la cual tuvo que seguir hospitalizada.

El pasado 28 de junio te dimos a conocer en La Verdad Noticias que la veterana actriz había sido hospitalizada de emergencia en un recinto médico de la Ciudad de México por un problema de presión arterial. Posteriormente se reveló que padecía una infección en las vías urinarias, por lo que ella tuvo que someterse a diversos estudios de laboratorio.

Luego, la actriz Sylvia Pasquel reveló que su madre tenía la garganta reseca y tos a causa del oxígeno, pero que no había nada de que preocuparse, ya que en unos días sería dada de alta. Tras darse a conocer que ya está en su casa, los fanáticos de Silvia Pinal no han dejado de enviarle muestras de cariño por medio de las redes sociales.

Fotografías: Redes Sociales