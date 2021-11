Silvia Pinal quiere vivir un nuevo romance a sus 90 años

Silvia Pinal, una de las últimas divas del Cine de Oro mexicano, ha confesado que a sus 90 años de edad desea vivir un nuevo romance. Recordemos que la gran actriz estuvo casada en cuatro ocasiones y se convirtió en madre de cuatro hijos.

Durante una entrevista para el programa Hoy, Pinal confesó que la edad no representa un impedimento para que ella pueda volver a encontrar el amor. Incluso, bromeó sobre el tema asegurando que no es una mujer exigente.

“Como que de repente me falta algo, no sé qué. No sé si un novio o un amante. No se qué me falta, poquito porque yo no soy muy exigente”, expresó entre risas. Como te informamos en La Verdad Noticias, hace unos meses Silvia Pinal estuvo hospitalizada por un problema en la presión arterial y en las vías urinarias; sin embargo, logró recuperarse.

¿Silvia Pinal ya tiene novio?

Al parecer, la gran actriz está en búsqueda de un nuevo amor/Foto: Heraldo

La protagonista de la película “Viridiana” reveló durante su entrevista para el matutino de Televisa, que posiblemente ya tiene un nuevo novio, aunque decidió mantener privado el nombre del supuesto prospecto.

“Cómo me gustaría… ¡Cómo me gusta!”, afirmó entre risas y continuó: “el novio que tengo me gusta como es, es guapo, simpático, le gusta cantar, tiene unos ojos muy bonitos y pues, me gusta. Su nombre es secreto”, dijo bromeando con los reporteros.

No obstante, hace algunas semanas su hija Sylvia Pasquel desmintió los rumores que desató la reconocida actriz asegurando que a su mamá le gusta bromear sobre ese tipo de temas y que en realidad se encontraba feliz disfrutando de la vida.

“Es muy cotorra mi mamá. ¡Imagínate un novio a estas alturas! ¿Los dos en sillas de ruedas o cómo? No es cierto, lo que pasa es que con Cravioto, quien es el que siempre le lleva las mañanitas le dice que es su novio, pero es una broma, ya la conocen”, declaró la hija de Silvia Pinal.

Silvia Pinal no se siente una mujer de la tercera edad

La gran actriz considera que su familia le ha ayudado a no sentirse de la tercera edad/Foto: Azcentral

Aunque la actriz ya tiene 90 años, afirma que no se considera una mujer de la tercera edad gracias a su familia: “A mí no me tienen como bulto, sino que me tienen como abuela, siempre me necesitan y eso me llena de gusto”, aseguró.

“Soy una mujer sencilla, soy una mujer que le gusta trabajar porque amo mi trabajo, pero también amo el ser libre, el tener pretendientes, el tener uno que otro novio”, dijo Silvia Pinal en la misma entrevista para Hoy.

