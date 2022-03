Silvia Pinal posa junto a su hija Alejandra Guzmán en divertida foto

Madre e hija aparecieron en una foto mientras hacían una señal "grosera"/Foto: Univisión

La familia de Silvia Pinal recientemente está envuelta en una nueva controversia desde que se reveló que hay un conflicto entre su hija mayor y su hijo menor; pese a esto, la primera actriz dejó a un lado la polémica para posar junto a su hija, Alejandra Guzmán en una divertida foto que la cantante publicó en sus historias de Instagram.

Doña Silvia aparece muy sonriente con “La Guzmán” mientras la rockera hace una gesto con la mano que en México significa una grosería. Aunque a algunos no les gustó que la cantante hiciera esta seña mientras estaba con su mamá, otros consideran que es parte de la personalidad de Ale.

Como te informamos en La Verdad Noticias, durante una entrevista en el programa Hoy, Silvia Pinal habló del conflicto que existe entre dos de sus hijos, Luis Enrique Guzmán y Sylvia Pasquel por su teatro que está ubicado en Versalles número 27 colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México.

¿Por qué se pelearon los hijos de Silvia Pinal?

Pinal apareció en esta divertida foto con su hija Alejandra/Foto: Instagram

Fue la propia Sylvia Pasquel, quien reveló la pelea que tiene con sus hermanos, ya que la actriz asegura que no la han dejado participar en los proyectos laborales que están relacionados con su madre.

Ante esto, Silvia Pinal señaló que si por ella fuera, todos sus hijos podrían encargarse de la administración de sus proyectos y de su teatro, sin embargo, trata de no involucrarse mucho en esos conflictos.

“Ni modo, hay que seguir. Luis Enrique está por ahí rondando a lo mejor, pero yo ahí no me meto, pero sí sería bueno que se metiera porque tiene muy buenas ideas en ese sentido, también Sylvita, podría ir toda la familia, pero no sé, yo no me meto”, declaró la actriz del Cine de Oro mexicano.

¿Cuántos hijos tuvo Silvia Pinal?

Ellos son los hijos de la primera actriz/Foto: ADN 40

La primera actriz de 90 años de edad es madre de 4 hijos: Sylvia Pasquel que nació del matrimonio de Pinal con el actor Rafael Banquells. Viridiana Alatriste, que nació del matrimonio con el actor Gustavo Alatriste, sin embargo, la joven murió a los 19 años en un accidente automovilístico.

En su matrimonio con el cantante Enrique Guzmán, Silvia Pinal tuvo a Alejandra y Luis Enrique Guzmán, la primera es una famosa cantante y el segundo es un productor y fotógrafo.

