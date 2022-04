Silvia Pinal le manda un mensaje a Luis Miguel

Silvia Pinal le hace una petición a Luis Miguel

Silvia Pinal ofreció una conferencia de prensa, con la finalidad de promocionar la obra “Caperucita ¿qué onda con tu abuelita?”, donde ella interpretará a la abuelita y aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a Luis Miguel, papá de su bisnieta Michelle Salas.

Luego de la polémica relación que ha tenido Luis Miguel con su hija y bisnieta de Silvia Pinal, incluso recordemos que Michelle Salas, hija de Luis Miguel explota contra la serie tras ser sexualizada.

Ahora en La Verdad Noticias te damos a conocer que la primera actriz Silvia Pinal afirma que le tiene un gran cariño al cantante: "Luis Miguel, aunque no lo quiera él, yo sí lo quiero. Es un muchacho talentosísimo”.

Silvia Pinal le pide a Luis Miguel que la vaya a ver al teatro

Al ser entrevistada y cuestionada sobre el cantante Luis Miguel, Silvia Pinal pidió que la vaya a ver en la nueva obra de teatro donde participará.

“Le diría que… se ponga, que se ponga para vernos (en la obra)”, dijo para las cámaras que se encontraban en la conferencia.

De igual forma, la actriz se dijo sorprendida por cómo quieren a Luis Miguel alrededor del mundo: “es un gran valor, que yo por los países que he viajado es un placer ver cómo lo quiere la gente, cómo lo apapachan y cómo lo sacan a flote”.

Luis Miguel y Stephanie Salas

Stephany Salas planea lanzar una bioserie, donde contaría su historia con Luis Miguel.

De igual forma, Silvia Pinal fue cuestionada sobre la bioserie que planea su nieta, la actriz y cantante Stephanie Salas, donde contaría toda la verdad de su historia con Luis Miguel.

“No lo hagas igual que yo (risas)… no, no, ella es muy talentosa y muy bonita… no estoy en competencia y mucho menos con mi familia”.

De igual forma, Silvia Pinal aseguró que Luis Miguel es un “muchacho muy talentoso, es guapo, es simpático, es joven, rico”.

