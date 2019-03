Silvia Pinal, frente a ti: Silvia Pinal y Emilio Azcarraga mostrando su idilio en la pantalla chica

Aunque no mucho estaban enterados, la famosa actriz Silvia Pinal y el fundador de la empresa Televisa, Emilio Azcarraga Milmo, vivieron un tórrido romance el cual ha sido desvelado en la tan esperada serie "Silvia Pinal, frente a ti".

Hace varios años se vivió un romance entre estas dos grandes figuras de la televisión, "El Tigre" como le llamaban a Emilio Azcárraga Milmo y la actriz Silvia Pinal. Dicho romance se ha plasmado en la serie "Silvia Pinal, frente a ti", una serie que ha dado mucho de qué hablar.

Te puede interesar: Conductores de 'Ventaneando' se van a Televisa (VIDEO)

Fue en el más reciente capítulo de esta controversial serie que se describe el rompimiento de la relación entre estas celebridades. Por su parte, la actriz se casó con con el cineasta Gustavo Alatriste y dejando a un lado su pasado con Emilio Azcarraga, quien al parecer la cambio por su ex pareja Pmela Surmont.

A lo lago de la década de los 50, Silvia Pinal y Emilio se conocieron pero nunca se imaginaron que esto desencadenaría un estrecho noviazgo de cuatro años y una estrecha amistad que perduraría por el resto de sus vidas.

Emilio Azcárraga Milmo era el heredero de la XEW y Televicentro, mientras que Silvia Pinal era una actriz pionera de la televisión mexicana y tenía una carrera cinematográfica bastante sólida.

La relación terminó abruptamente cuando el empresario le avisó a Silvia Pinal que se casaría con Pamela de Surmont, una mujer francesa que le había presentado su padre, Emilio Azcárraga Vidaurreta.

“De pronto apareció la novia de Francia y me dijo que se iba a casar. Yo dije, ‘¿por qué?’ Yo no lo entendía, pero bueno, después que pasó el tiempo lo entendí. Entendí que el papá necesitaba ciertas uniones con el país, con Francia. No acabé de rascar porque no me interesó. Me dolía, me dolió mucho”, comentó Silvia Pinal.