Silvia Pinal extorsionada por una persona que era muy cercana ¿Quién es?

Silvia Pinal extorsionada por una persona que era muy cercana

Silvia Pinal se estaría enfrentando a una demanda legal por parte de un supuesto exempleado, pero la familia niega conocerlo.

La actriz estaría siendo víctima de extorsión por parte de un supuesto exempleado que le exige 120 mil pesos de indemnización ya que dice haber trabajado por más de 15 años, durante los años 50's, con la famosa actriz.

Silvia Pinal extorsionada

La demanda la habría hecho llegar Ulises González Reyes, el representante legal del supuesto exempleado de nombre José Alomía Rosas, quien la entregó en la casa de la actriz, pero el documento resulta de dudosa procedencia, pues a pesar de ser un asunto laboral tiene inconsistencias.

De acuerdo con el programa 'Ventaneando', dicho documento tiene el membrete de la Fiscalía General de la República (FGR) y tiene otro sello del juzgado primero de distrito del estado de Veracruz, por lo que se realizó una entrevista con al abogado del supuesto exempleado.

"Nosotros no estamos en nigún momento de perjudicar a nadie, lo único que queremos es un poco de apoyo de la señora, que nos eche la mano un poco nada más, no sé, con alguna despensa, algo que se le pueda dar mensualmente... no una pensión fija, lo que pasa es que el señor ya está grande... tiene 86 años", dijo.

¿Qué le piden a Silvia Pinal?

Ante el cuestionamiento sobre ¿qué es lo piden?, el abogado respondió:

"pues mira, por lo regular, no sé, que te gusta, que le pudieran al señor unos 120 mil pesos, 150 mil pesos", señaló.

El representante legal mencionó que José Alomía Rosas trabajó con Silvia Pinal cuando ella apenas comenzaba su carrera artística, que se encargaba de la casa y de su vestuario, realizaba las compras, llevaba las cuentas "tenemos hasta una fotografía del cocinero, de la señora cuando apenas empezaba, o sea, la cosa no es mentira", dijo.

Añadió que la demanda fue iniciada en Veracruz y que ya tiene poco más de un año de que se inició el tramite legal, sin embargo, acudió a casa de la actriz durante la madrugada del pasado miércoles para entregar el documento: "lleve el documento personalmente, a las 5:30 de la mañana estuve ahí tocando la puerta, nadie lo recibió, lo aviento por debajo de la puerta", apuntó.

De acuerdo con 'Ventaneando' el documento podría ser apócrifo, por inconsistencias en el mismo, por lo que se le cuestionó al abogado, Ulises González Reyes la procedencia del mismo, a lo que respondió que él no sabe nada y que todo estaría en la fiscalía, para después cortar la llamada.

En tanto, Luis Enrique Guzmán, el hijo de la actriz, señaló que ni su mamá ni nadie de su familia lo recuerda, si bien tiene en su poder el documento que estaba bajo la puerta, señaló que esto sólo se trata de una estafa y un intento por sacarle dinero a su mamá:

"Obviamente es totalemente ilegal y para mi gusto algún tipo de extorsión", finalizó.

