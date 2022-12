Silvia Pinal, enojada con Luis Miguel

Luego de que se conociera que Silvia Pinal intercedió con Luis Miguel para que reconociera legalmente a su hija Michelle Salas a través de una carta que le mandó al llamado Sol de México con el empresario Rafael Herrerías, hoy la Última Diva del cine nacional está enojada con el padre de su bisnieta.

Durante una entrevista, la productora reveló que la relación con Micky se fracturó desde la transmisión de la bioserie Luis Miguel, ya que no fue correctamente tratado el tema de la influencer.

"No me gusta cómo se ha portado con nosotros, nosotros porque soy yo, mis hijos y no es justo porque él debería de tener mucho agradecimiento para la familia que somos gente que vale mucho y que a él lo hemos querido mucho y tratado bastante"

Silvia Pinal