Silvia Pinal declaró no haberse realizado ninguna cirugía estética ¡Todo es mentira!

Para contextualizar es necesario recordar que hace unos días surgió el rumor de que la actriz mexicana Silvia Pinal se encontraba delicada de salud, por haberse sometido a una cirugía estética que además le deformó el rostro.

Una información supuestamente conformada por una fuente cercana a la actriz, que incluso mencionó el costo de este gran tratamiento estético, estimado por una cantidad aproximada de 90 mil pesos. Un innovador tratamiento en el que supuestamente le habían inyectado polímeros en su rostro.

Era claro que este rumor iba a causar un gran escándalo, puesto que no sería la primera vez que esta familia se pone en peligro por tratamiento u operaciones estéticas, como pasó en el caso de la rockera Alejandra Guzmán, que estuvo al borde de la muerte a causa de una cirugía mal realizada y de pésima calidad.

Silvia Pinal declaró no haberse realizado ninguna cirugía estética

Por otro lado, este rumor acerca de la operación de la matriarca de las Pinal, causó grandes críticas hacia la actriz por someterse a tratamientos “innovadores”, contemplando su avanzada edad. Puesto que recordemos que Silvia Pinal ya tiene 88 años de edad, y era lógico que su cuerpo podría responder una forma inesperada.

Sin embargo todas estas teorías y rumores ahora se vinieron abajo, después de que la actriz mediante una entrevista en el programa “Ventaneando” declarara que toda esta información es falsa, y que estaba realmente sorprendida por este rumor.

Silvia Pinal no se ha hecho cirugías en más de 20 años

Asimismo doña Silvia Pinal afirmó que ella no se había sometido a ninguna cirugía estética en más de 20 años, que incluso no tiene tiempo ni para realizarse mascarillas u otros trabajos más superficiales, por lo que el tema de una cirugía no está ni un poco cerca a lo que haría por su belleza.

