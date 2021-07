Silvia Pinal continuará hospitalizada y Luis Enrique Guzman habla al respecto

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, la actriz Silvia Pinal continuará hospitalizada luego de los problemas de presión arterial que sufrió en los últimos días, por lo cual tuvo que acudir de emergencia al médico para realizarse unos estudios.

Respecto al estado de salud de la emblemática conductora de “Mujer, Casos de la Vida Real", su hija, Sylvia Pasquel, comentó que la diva del cine deberá permanecer en el hospital más días debido a que se le detectó una infección.

Durante el programa “Sale el Sol” se informó sobre el actual estado de salud la primera actriz, en donde los conductores señalaron que abandonaría el hospital el pasado miércoles 30 de junio, pero los médicos prefieren mantenerla en observación un par de días más.

Silvia Pinal está molesta con Luis Enrique

La diva del cine mexicano sigue en el hospital.

Los conductores de dicho programa de espectáculos, agregaron que la diva del cine mexicano se molestó con sus hijos Alejandra y Enrique Guzmán por haberla internado, ya que no le gusta estar en el hospital.

El hijo de Enrique Guzmán visitó a su madre en el hospital, donde fue interceptado por la prensa; sin embargo, causó gran alboroto pues aunque aseguró que Silvia se encuentra mejor de salud se negó a brindar mayores detalles y se molestó ante las preguntas de los reporteros. Según reporta el portal Milenio Noticias.

"Ya les contesté, ya les dije que no voy a contestar preguntar (...) No quiero, lo siento. Yo sé que es su trabajo, pero yo no puedo comentar nada de mi mamá", señaló el hijo de Enruqie Guzmán ante la prensa.

¿Quién es la familia de Silvia Pinal?

Recientemente, la familia se reunió para celebrar el cumpleaños de Michelle Salas, bisnieta de Silvia y quien ha pasado momentos difíciles debido al proyecto biográfico sobre su padre, "Luis Miguel, la serie".

Y entre otras adversidades y escándalos que ha vivido la familia, se encuentra el pleito legal emprendido por Frida Sofía, nieta de Silvia Pinal, en contra de su madre, Alejandra, y su abuelo Enrique Guzmán.

