Silvia Pinal: “como los presos” daba FRÍVOLO castigo a su hija Sylvia Pasquel (FOTOS)

Silvia Pinal: “como los presos” daba este FRÍVOLO castigo a su hija Sylvia Pasquel (FOTOS)

La familia Pinal no deja de estar en las polémicas del espectáculo mexicano, y es que es una familia llena de personalidades que destacan en varias profesiones de mucha audiencia.

Ahora sale a la luz en la voz de la propia actriz Sylvia Pasquel, una gran confesión sobre el trato que recibía en la infancia por parte de su madre la primera actriz Silvia Pinal y que está dejando a todos impactados.

La misma Sylvia Pasquel fue quien compartió ese episodio de su infancia durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, causando gran sorpresa ya que nunca lo había confesado públicamente.

Resulta que en esta ocasión Sylvia Pasquel compartió que durante su infancia recibió castigos muy duros por parte de su madre, así lo expresó: “Era una niña de lo más sumisa, bien portada. Mi mamá me castigaba feo, me pegaba y me metía a la regadera de agua fría… Yo siempre estaba castigada”.

En la misma revelación, Pasquel aclaró que pese a que aún recuerda ese episodio de su niñez, la también protectora de animales afirmó que no le guarda rencor a la legendaria actriz Silvia Pinal, puesto que gracias a que la encerraba en su habitación, logró desarrollar otras habilidades:



“Yo creo que por eso desarrollé más la onda artística porque como estaba encerrada en mi cuarto, como los presos, nada más me abrían la puerta para llevarme la comida. Entonces, dibujaba, pintaba, me ponía a cantar, me ponía a actuar, hacía ropa, tejía, vestía a mis muñecas… por eso desarrollé muchos talentos”.

Lo lamentable de todo es que al igual que Frida Sofía con su mamá, la cantante Alejandra Guzmán, Silvia también padeció la ausencia de su madre, debido a que trabajó durante toda su juventud, por lo que ella no ha querido repetir esa historia y no hace lo mismo con su hija Stephanie con quien tiene una bonita relación y van a todos lados juntas.