Silvia Pinal celebra su cumpleaños sin Frida Sofía y Michelle Salas

Silvia Pinal celebra su cumpleaños sin Frida Sofia y Michelle Salas

La última diva del cine mexicano, Silvia Pinal, llegó a los 90 años de edad, y esta fecha especial era imposible no celebrarla, incluso estando en pandemia, no hubo impedimento para que la actriz no pudiera reunirse con su familia.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la mamá de Alejandra Guzmán compartió varias imágenes de la celebración, la cual fue pequeña y muy íntima, pero en la que no podía faltar la llegada de sus hijos y nietos.

En las fotos compartidas fue posible ver a la rockera junto a sus hermanos Luis Enrique Guzmán Pinal, y Silvia Pasquel, además que sus nietas Stephanie Salas y Giordana Guzmán, quienes también estuvieron presentes.

Sin embargo, quienes no acudieron a esta importante celebración fueron la nieta y bisnieta de la actriz de Televisa, Frida Sofía y Michelle Salas, pues ambas se encontraban en Estados Unidos, y no se tomaron la molestia de visitar la cabeza de la dinastía Pinal.

Frida Sofía continúa distanciada

Una de las principales razones por las cuales Frida Sofía no estuvo presente, es la interminable pelea que tiene con varios integrantes de su familia, incluyendo a su mamá Alejandra Guzmán, y a su sobrina Michelle Salas.

Mientras que la hija de Luis Miguel al parecer no quiso acudir pues se encuentra en Estados Unidos, y hubiera sido riesgoso viajar de manera internacional en plena pandemia, y luego visitar a la actriz, quien a sus 90 años está dentro del grupo de riesgo.

Por lo pronto, la diva de la televisión mexicana compartió en su cuenta oficial de Instagram fotos del festejo, en donde se le ve disfrutar junto a sus hijos de este momento tan especial.

¿Crees que Michelle Salas no haya acudido por cuidar a Silvia Pinal?, ¿Crees que algún día Frida Sofía vuelva a reunirse con su familia?, dinos tu opinión en los comentarios.