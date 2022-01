Silvia Pinal causa furor en redes sociales por fotos eróticas del pasado

Cibernautas halagan el atrevimiento de la veterana actriz al posar desnuda frente a las cámaras de la revista Interviu.

Silvia Pinal se convirtió en tema de conversación en las redes sociales gracias a la erótica sesión de fotos que protagonizó para la extinta revista española Interviu en el año 1978, misma que causó furor y controversia dentro de la farándula mexicana de aquella época.

De acuerdo a información que circula en Internet, Ia veterana actriz decidió posar ante el lente de la cámara de dicha revista poco tiempo después de que terminará su relación con Enrique Guzmán, la cual fue catalogada como explosiva y tormentosa.

Han pasado 43 años desde que la revista Interviu tuvo en su portada a la llamada "Última Diva del Cine Mexicano".

Años más tarde, “La última diva del cine mexicano” reveló que dicha sesión de fotos fue realizada en su residencia de Jardines del Pedregal en la CDMX y que no recibió pago alguno por parte de la editorial: “Fueron unas fotos muy cuidadas, finas y algo eróticas que tomaron en mi casa. Y qué te cuento, no me pagaron, te lo digo en serio, lo hice solo para mí”.

Una experiencia liberadora

La matriarca de la Dinastía Pinal aseguró que dicha portada fue hecha por puro gusto y que no recibió ni un centavo por parte de la revista.

Tal y como te mencionamos anteriormente, la sesión de fotos erótica provocó que recibiera duras críticas por parte de la sociedad de aquella época e incluso se dice que Televisa estuvo a punto de despedirla. Sin embargo, ella aseguró que quitarse la ropa le hizo sentirse libre.

“Después de tanto tiempo oprimida y amenazada por un hombre, tenía muchas ganas de sentirme libre, de retar al mundo… Con el simple acto de quitarme la ropa, me hizo disfrutar de mi libertad, me devolvió la felicidad, ser dueña de mi vida, de mi cuerpo, pero no creo que todos lo entendieron”, declaró la matriarca de la Dinastía Pinal.

¿Cuántos años tiene Silvia Pinal?

La veterana actriz se ha consagrado como un ícono del cine y de la televisión en México.

Silvia Pinal nació el 12 de septiembre de 1931, por lo que ahora tiene 90 años. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la actriz fue hospitalizada de emergencia a causa del COVID-19, suceso que preocupó a todos sus seguidores. Sin embargo, ella ha logrado superar la enfermedad y ahora se encuentra descansando en su lujosa residencia.

