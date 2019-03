Silvia Pinal arremete contra Frida Sofía y Michelle Salas ante el pleito en redes

La hija de la cantante Alejandra Guzmán ha causado revuelo en las redes sociales luego de los fuertes comentarios que ha realizado en Instagram a su prima Michelle Salas, pues Frida Sofía envío un contundente mensaje en Instagram revelando que ya está harta de que la comparen con la hija de Luis Miguel.

"No las puedo mediar porque no es fácil, pero yo creo que cuando tú tienes a la gente que te quiere, te respeta y no es tan difícil".