Silvia Pinal arremete contra Enrique Guzmán: Él es de mente bastante podrida

Silvia Pinal arremete contra Enrique Guzmán tras decir que las mujeres inducen al acoso sexual

Silvia Pinal salió en defensa de las artistas que han denunciado algún tipo de abuso sexual y durante una entrevista para una publicación no dudó en responder a las declaraciones que hizo su ex pareja Enrique Guzmán, quien aseguró que las mujeres sufren este tipo de abuso porque provocan a los hombres.

Enrique Guzmán asegura que las mujeres son las culpables de los abusos por sus escotes

Hace unos días, Enrique Guzmán de 75 años armó tremenda polémica al asegurar que las mujeres tienen la culpa de que las acosen sexualmente, pues dice el que el escote muy provocativo puede ser un factor para que no se genere respeto.

Enrique Guzmán declaro que las mujeres inducen al acoso sexual

Enrique Guzmán declaró que las mujeres tienen la culpa de que las violen porque “el respeto no es gratis”. De acuerdo con Notimex, en una entrevista realizada por el programa Venga la alegría, el cantante aseguró: “Un poquito tienen la culpa ellas, ¿no? Porque sí, porque son coquetas, porque siempre está el escote… provocan y luego se quejan”.

“cada quien es libre de expresar lo que se le dé la gana; lo cierto es que muchas mujeres lo hacen para sacar provecho”

Al abordar el tema sobre las denuncias que han hecho las famosas mexicanas a raíz de que en Estados Unidos diversas actrices se unieron en un movimiento para poner un alto a estas arbitrariedades, la actriz respondió:

“Qué bueno que actrices mexicanas salgan a decir que han sido acosadas y que este tipo de movimientos se apoyen, porque no se vale que este tipo de situaciones pasen, ojalá se haga justicia pronto para quienes han sido víctimas”.

Inmediatamente, Doña Silvia negó haber padecido algún ataque de este tipo. “Por fortuna nunca, y eso que yo también usaba muchos escotes. Son épocas muy diferentes, en mi caso no viví eso, siempre he llevado bien mi carrera".

Silvia Pinal arremete contra Enrique Guzmán

Posteriormente, fue cuestionada por las declaraciones del padre de su hija Alejandra Guzmán, y sin miramientos replicó: “es de mente bastante podrida; pensar que alguien por el hecho de usar escotes provoca a los hombres es una tontería. Una mujer jamás dará pie a que la toquen o le propongan cosas sólo por llevar cierta ropa, eso es mentira”.

Finalmente, Pinal agregó: “hace mucho que a mí no me interesa lo que diga este señor, pero que se acuerde que tiene esposa, hijas y nietas, y no debería expresarse así de un tema tan delicado y que no debe tomarse a la ligera”.