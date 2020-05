Silvia Pinal ¿Qué sintió al posar DESNUDA para la una revista?

Unas postales de la primera actriz Silvia Pinal están rompiendo con reacciones en las redes sociales, pues hasta el momento ya acumulan más de 3 mil 500 de ellas y todos han comentado lo bella que es la mamá de Alejandra Guzmán

Hay que recordar que Silvia Pinal fue en sus mejores tiempos una de las figuras femeninas más icónicas de la Época de Oro del cine mexicano y recientemente confesó cómo se sintió al posar sin ropa para una revista.

Fue por la década de 1970, cuando la gran actriz del cine mexicano aceptó posar como “Dios la trajo al mundo” para la prestigiosa revista española Interviú’, que en la bioserie que transmite el Canal de las Estrellas explicó cómo es que Silvia Pinal aceptó ser ‘La Musa de Luis Buñuel’; “después de tanto tiempo oprimida y amenazada por un hombre, tenía muchas ganas de sentirme libre, de retar al mundo”.

Las fotos de desnudo de Silvia Pinal

Gracias a ese capítulo se puede ver cómo es que la actriz de “Viridiana” se atrevió a posar sin ropa y de esta forma, enviar un contundente mensaje: “Con el simple acto de quitarme la ropa, me hizo disfrutar mi libertad, me devolvió la felicidad, ser dueña de mi vida, de mi cuerpo, pero no creo que todos lo entendieron”.

Sin duda alguna la imagen de Silvia Pinal en la década de los 70 dio la vuelta al mundo, ya que fue publicada nuevamente por la primera actriz en su cuenta de Instagram y actualmente ya acumulan más de 3 mil 500 “me gusta” y todos han comentado lo bella que es la mamá de Alejandra Guzmán:

Alguno de los comentarios que resaltan en las elegantes imágenes son: “La verdadera diva de México����”, “Hermosa”, “Siempre hermosa Silvia❤️ Las que digan lo contrario son unas envidiosas��”.

Cabe recordar que Doña Silvia Pinal logró la consagración internacional en el cine a través de una trilogía de películas que marca el final de la etapa mexicana del cineasta español Luis Buñuel.