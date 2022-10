Silvia Pinal ¿Por qué no dejaba usar brasier a Sylvia Pasquel?

Sylvia Pasquel es una conocida actriz que se unió a Laura Zapata, Lucía Méndez y Lorena Herrera para grabar Siempre Divas, un reality show de Netflix en el que muestran su día a día, al mismo tiempo que recuerdan algunos pasajes escabrosos de su vida, su difícil infancia y los problemas familiares que han enfrentado.

Es por eso que a lo largo del programa, Sylvia Pasquel recalcó la falta que le hizo tener una figura materna en su vida, pues su mamá, Silvia Pinal, no estaba mucho tiempo en casa.

Resulta que entre los recuerdos de su solitaria niñez, la actriz Sylvia Pasquel reveló que cuando era joven su mamá le prohibió usar sostén: "A mí, por ejemplo, mi mamá no me dejaba salir a fiestas ni me dejaba usar brasier".

La confesión de Sylvia Pasquel

Al ser cuestionada sobre los motivos, Sylvia Pasquel señaló que Silvia Pinal probablemente no quería que la prensa y el público supiera que tenía una hija ya desarrollada: "Porque yo creo que no quería que vieran una chavita desarrollada como su hija, pues es que en ese tiempo, o sea, imagínate que tú eres una personalidad que estás en el boom del cine, guapa, joven, hermosa pues no quieres que sepan que tienes una hija de 12, 13".

Por si fuera poco, la actriz, de 72 años, apuntó que usualmente se cree que los hijos de celebridades gozan de privilegios, pero no es cierto: "Luego dicen que porque somos hijos de artistas ya lo tienes todo en bandeja de plata, pues ¡no! Fíjense que están equivocados".

Sylvia Pasquel estuvo en un internado

Entre otros detalles, la actriz recordó que pasó parte de su infancia en un internado en Cuernavaca cuando Silvia Pinal se casó con Gustavo Alatriste: "Es divertido y no, porque al final del día, era divertido convivir con muchas niñas como yo, pero luego llegaba el fin de semana, que todos llegaban a recoger a sus hijos y no llegaba (Silvia Pinal), tampoco nunca, pero de 20, 18 (no iba)".

Otros de los detalles es que Sylvia Pasquel apuntó que tiene seis años sin pareja y no pudo evitar sorprenderse ante el hecho de que Lucía Méndez tiene un romance con un joven 40 años menor que ella: "El problema no es tener un chamaco de 28 años, sino cuando estás en la intimidad y te quitas todo y la fuerza de la gravedad hace los suyo", comentó la madre de Stephanie Salas.

