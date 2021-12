Silvia Pinal: Esta es su última voluntad

Aseguró que ya tiene listo su testamento

La pasada tarde del martes México se sorprendió por la noticia repentina en la que se anunciaba que la primera actriz, Silvia Pinal habría sido hospitalizada de emergencia debido a un contagio por Covid-19 y por lo que hasta ahora se mantiene internada.

De forma muy rápida, su hija Alejandra Guzmán ofreció declaraciones a diversos medios de comunicación, pero la primicia la tuvo el programa matutino "Venga la Alegría" en el que explicó que "La Diva de México" ingresó al hospital debido a una hipotensión y una arritmia cardiaca, para posteriormente ser diagnosticada con coronavirus.

Los últimos informes que aquí te dimos a conocer en La Verdad Noticias indican que Pinal se encuentra estable, sin embargo, la actriz ya ha dado a conocer previamente cuál es su última voluntad en caso de fallecer.

La última voluntad de Silvia Pinal

Luego de la noticia que se diera a conocer en todos los medios de comunicación e incluso se volviera tendencia en redes sociales con diversas publicaciones y memes de la actriz, mucho se especuló de su muerte y sí ya habría incluso mencionado cuál sería su última voluntad.

Pero de hecho esta información la dio sin estar enferma en 2019 durante la celebración de los 30 años del programa de radio "Todo para la mujer" que conduce la periodista Maxine Woodside.

En dicha entrevista a tono de broma dijo que su lecho de muerte quisiera que le cantará Luis Miguel, "órale nieto no te arrugues!" expresó sonriente luego de pedir que en su sepelio cantará el padre de su bisnieta Michelle Salas.

Ya en un tono más serio comentó que ya tenía listo su testamento, pues no quería ocasionarle problemas a su familia, " Nos vamos a quedar con lo mismo todos, yo de testamentos no hablo con mis hijos, capaz que saliendo de ahí me ahorcan, no no no. Yo creo que algún pleito habrá pero ya va a valer mad&#$, yo voy estar viéndolos nada más", comentó.

¿Qué edad tiene Silvia Pinal?

La primera actriz y diva del cine mexicano, Silvia Pinal Hidalgo cumplió ya 90 años y entre sus trabajos más destacados se tuvo su participación en las películas "Un extraño en la escalera", "El inocente", "Viva el amor", "Viridiana", entre otras.

Por supuesto no se puede pasar por alto la época de oro que tuvo en la televisión mexicana con "Mujer, casos de la vida real"; líder de la llamada "Dinastía Pinal" es madre de Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán, Luis Enrique Guzmán y Viridiana Alatriste.

A pesar de que lleva muchos años retirada de los reflectores y por supuesto del trabajo sigue siendo una de las actrices más queridas por las viejas y nuevas generaciones por ello es que Adela Micha fue fuertemente criticada por decir que "no tardará en morirse", el pasado jueves en su programa.

