Silvia Pinal: Así fue el EMOTIVO reencuentro con su nieta Frida Sofía

La primera actriz Silvia Pinal protagonizó un reencuentro con su nieta Frida Sofía, luego de varios meses de polémica entre ella y Alejandra Guzmán hace algunas semanas.

Tal parece que la polémica encabezada por Frida Sofía y Alejandra Guzmán, la primera actriz Silvia Pinal mantuvo cierta distancia con su nieta durante ese tiempo, hoy ambas se reencontraron y así fue ese emotivo momento del que todo mundo está hablando.

Retrocediendo un poco en el tiempo, la dinastía Pinal había atravesado por una crisis familiar desde el pasado 2019 luego de algunos distanciamientos surgidos entre la cantante rockera Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía, pero ahora parece que todo ha dado un giro.

La primera actriz Silvia Pinal, ante los dimes y diretes optó por guardar completo silencio respecto al tema y su nieta por lo que siempre se mantuvo muy reservada en sus declaraciones, pero señalan que siempre se ha mostrado más cercana a sus demás nietas no emitió ninguna palabra sobre su polémica nieta Frida con quién después de varios meses, finalmente se reencontró.

El encuentro de Silvia Pinal y Frida Sofía

Recientemente se dio a conocer por medio de la misma estrella de la pantalla chica quien contó a una conocida revista como fue este momento, el cual se suscitó antes de su ingreso al hospital, pues señaló que a su nieta hoy cantante misma con quien coincidió en un restaurante de un hotel de la Ciudad de México.

Silvia Pinal señaló que el encuentro con su nieta fue de lo más normal ya que con ella siempre es muy linda y no tenía ninguna queja, pero fue cuestionada sobre si no le había dicho que le llamara a su mamá, señaló "hasta ahorita puedo decir que me habla, y me quiere, mañana no sé".

Cabe destacar que hace pocos días Silvia Pinal abandonó el hospital Ángeles del Pedregal el pasado 18 de febrero abordó un poco el tema sobre su estado de salud en el que señaló ya se encontraba bien de todos los achaques que han mermado su estado de salud en los últimos meses.

