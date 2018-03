Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México.-Silvia Navarro y Adriana Louvier callan bocas con tremendas fotos Tras rumores, Silvia Navarro y Adriana Louvier suben esta foto y generan más polémica Todo parecía indicar que la relación que existe entre Adriana Louvier y Silvia Navarro en la telenovela Caer en tentación no era la mejor, pues se apuraban a grabar sus escenas para terminar con el trabajo y no volver a verse, ya que no se soportaban. Pero semanas después del destape de esta situación, ahora Adriana fue la encargada de generar más polémica tras la foto que subió a sus redes. [embed]https://www.instagram.com/p/BWG3KNaAjcW/[/embed] En su perfil de Instagram, la actriz reaccionó a los rumores y decidió posar junto a Silvia y su hijo, pero no es solo una foto, de hecho hay más material con el que calmaron los malentendidos que se dieron a conocer a través de un periódico [embed]https://www.instagram.com/p/BaVVa2tAmwo/[/embed] Cabe recordar que hace dos semanas se armó tremenda pelea en Twitter entre los fans de Silvia criticando a Adriana, pues gracias a su actuación en el melodrama es como han confundido a muchos, quienes todavía no pueden creer que ambas tengan buena relación

