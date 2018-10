Silvia Navarro está entusiasmada de visitar Cancún por esta razón en especial

Silvia Navarro se presentará el próximo 9 de octubre en el Teatro de Cancún con la obra ‘Donde los mudos colapsan’ en donde comparte escena con Osvaldo Benavides, la obra ha tenido buenas críticas y es por eso que en una entrevista exclusiva con LA VERDAD, Silvia nos dio detalles de esta puesta a la que le ha invertido mucho tiempo y dedicación.

“Fascinada me encanta mucho ‘Donde los mundos colapsan’ me gusta mucho Osvaldo y su trabajo, la propuesta de Adrián Vázquez, que es actual en su dirección, una propuesta que narra de forma provocativa, de ensueño, de acción; me encanta, lo disfruto y me encanta que lo podamos llevar a Cancún”, dijo la actriz en exclusiva a la verdad.

De igual forma hablamos del director Adrián Vázquez, quien recientemente ganó diversos premios Metro, a lo mejor del teatro en México, a lo que la actriz confesó que es lo que le gusta de la forma de trabajar con él.

“Desde que vi su trabajo me pareció que era un hombre muy talentoso y en cada uno de sus textos, es un hombre que además que sabe contar las historias desde un lugar muy interesante, y hace disfrutar la experiencia de ‘Donde los mundos colapsan”, dijo en Silvia Navarro.

Sin duda ante las buenas críticas que han recibido en el centro del país, la obra ha podido colocarse como una de las favoritas de esta temporada, y Silvia Navarro nos habló un poco de su personaje.

“Valeria es una mujer que la vemos crecer, su evolución desde que nace hasta 2017 es la historia de una mujer que ha vivido abandonos, experiencias, Valeria somos todos, los sentimientos de los personajes son los mismos que el de cualquier persona, es difícil explicarte la maravilla que hizo Adrián, de estos personajes que se tienen que encontrar”.

“Es una historia de amor de crecimientos, de sueños, de hacer muchas cosas, de pasarla bien y enfrentarme los buenos y los malos momentos, la dramaturgia, la escenografía, Osvaldo, es una historia que vale la pena en muchos sentidos, es una historia diferente”, comentó Silvia Navarro respecto a los aspectos que le gustan de esta obra a la que le ha dedicado tanto tiempo.

“No estamos encontrando el hilo negro, pero es una manera diferente de contar una historia”.

Recientemente en una entrevista hecha a Osvaldo Benavides, comentó que él y Silvia eran cómplices en muchos aspectos lo que los hacia tener mucha química en el escenario, a lo que Silvia Navarro agregó.

“Totalmente de acuerdo con Osvaldo, los dos entramos en un momento de crecimiento, de apuesta juntos, de arriesgarnos juntos y dejar el corazón en el escenario juntos, es un buen momento de complicidad tal cual, estoy muy privilegiada de trabajar a su lado, como su compañero, como socio, como hombre de negocios, como persona, como actor, está delicioso el señor”, fueron las palabras de Silvia quien no duda en alagar a sus compañeros de proyecto.

Al preguntarle por algún otro proyecto para este año, Silvia Navarro nos comentó que por este momento está enfocada en la obra.

“Estoy comprometida solamente con ‘Donde los mundos colapsan’ al cien por ciento y la verdad me encanta, creo q que ha sido un tiempo bien invertido, todo me gusta y la disfruto, veo como la gente llega y como se va”, dijo.

“Ojala nos acompañen esta obra de teatro lo hacemos con todo el corazón”, finalizó la entrevista.