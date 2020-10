Silvia Navarro con ESTILIZADO cuerpazo reaparece en la TV ¡Divina!

Silvia Navarro es una de las actrices mexicanas que siempre cautiva con su belleza en cada una de sus presentaciones y recientemente ha conquistado la gala de una famosa entrega de premios latinos de música.

Es por eso que recientemente deslumbró en las redes con su belleza durante la noche de entrega de premios de los Latin Billboard 2020, pues según varios internautas, la artista arrasó con la gala sin siquiera ser parte de los nominados.

El deslumbrante cuerpazo de Silvia Navarro

Fue el pasado miércoles 21 de octubre que grandes personalidades de la industria musical se dieron cita en Miami, pues se celebró la entrega de los Latin Billboard 2020 en donde una de las actrices desaparecidas por un tiempo de la televisión reapareció de la manera más atractiva.

Silvia Navarro presume tremendo cuerpazo

Hay que destacar que aunque muchos famosos e invitados especiales sorprendieron por su presencia, quien logró llevarse la noche fue la presentadora Silvia Navarro, luego de aparecer en el escenario del BB&T Center en Sunrise, Florida junto a Osvaldo Benavides.

La actriz de telenovelas conmocionó a miles de espectadores, quienes se manifestaron a través de redes sociales, luego de haber visto la espectacular imagen con la que hizo presencia en la gala, ya que Silvia utilizó un hermoso vestido largo con holanes color rojo, ajustado en la parte del cuello y con una abertura en medio que le llegó hasta el ombligo.

Entre los comentarios que circulaban en las redes se encuentran los siguientes: La belleza que se carga, definitivamente de este mundo no es, No sé si llorar porque está hermosa o porque me emocioné solo para verla un minuto, Silvia me vuelve loca, Me encanta toda ella, entre muchos otros.

me encanta toda ella uffff



SILVIA NAVARRO EN BILLBOARDS pic.twitter.com/TTid37Uf1B — bren (@feministviole) October 22, 2020

Cabe destacar que Silvia Navarro incursiona en el medio artístico siendo pequeña, participando en algunos anuncios de pañales y con una pequeña colaboración en la novela Una mujer marcada al lado de Sasha Montenegro y Jorge Vargas.

¿Te parece que Silvia Navarro se lució hermosa en los Latin Billboard 2020?