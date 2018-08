Silvia Navarro colapsará en Cancún

Es un hecho que la actriz estará en la ciudad durante la gira nacional de la obra de teatro ‘Donde los mundos colapsan’, que se presentará en el Teatro de Cancún con dos funciones a las 19:00 y a las 21:30 horas del próximo martes 9 de octubre para el deleite del público.

Esta obra de teatro recién se estrenó en la Ciudad de México en el teatro Ignacio López Tarso, y ahora se ha anunciado una gira nacional en la cual se incluye Cancún, también marca el regreso de la actriz a los escenarios de teatro después de cuatro años de ausencia, y la gira llegará a los principales teatros del país.

DONDE LOS MUNDOS COLAPSAN #Agosto2018 Una publicación compartida de Silvia Navarro (@silvianavarroyya) el 27 Jul, 2018 a las 8:40 PDT

La obra es dirigida por Adrián Vázquez, y Silvia comparte escena con Osvaldo Benavides, quienes juntos llevaran de la mano al público por esta historia en donde los personajes de Valeria y Richard encontrarán el amor de una forma no esperada.

Esta obra es recomendada para adolescentes mayores de 15 años, además ha recibido buenas críticas y la actuación de Silvia Navarro es reconocida ampliamente, es denominada como una de las mejores actrices que existen en México, no se permitirá la entrada a menores de tres años.

“El teatro me hace la vida. Los mejores momentos de esparcimiento los he tenido en el teatro, por ello disfruto mucho las propuestas y como espectadora más. Me encanta meterme en mundos, en viajes nuevos y opiniones. Soy privilegiada de volver al teatro”, dijo Navarro en una reciente entrevista que realizó respecto a esta obra.

La actriz quiso permanecer hermética respecto a su personaje y argumentó que preferiría que la gente fuera al teatro a ver la obra, sin duda un gran número de seguidores asistirá a este recinto cultural para verla actuar.