Silent Hill: Mujer recrea impresionante cosplay de Pyramid Head

No podemos negar que Silent Hill le dio vida a algunos de los personajes más temibles que parecían inspirados en nuestras propias pesadillas, y Pyramid Head sin duda se trata de uno de los villanos principales, que ahora es traído a la vida gracias a este fabuloso cosplay.

Fue hace casi 20 años cuando Silent Hill presentó por primera ocasión uno de sus personajes más temibles. Un hecho que pueden corroborar miles de gamers que sintieron el terror en carne propia al enfrentarse a Pyramid Head.

Para los que no dominan mucho este tema, Pyramid Head en Silent Hill podría ser el equivalente a Nemesis en Resident Evil, un villano realmente temible pero que todo el mundo termina amando y recordando por el resto de sus vidas.

Impresionante cosplay de Pyramid Head

Por medio de su cuenta de Instagram la famosa cosplayer Courtney Leigh (@cleighcreations) realizó uno de sus trabajos más extraordinarios al realizar una caracterización de Pyramid Head, demostrando que este personaje es igual de tenebroso en su versión femenina.

En la imagen podemos observar que el cosplay luce bastante similar al personaje original, pues esta excelente cosplayer no olvidó incluir los detalles más importantes como la enorme espada y la icónica cabeza de pirámide.

¡Las pesadillas se hacen realidad!

Asimismo la ropa es otro punto a favor sobre el trabajo de esta fabulosa cosplayer, pues logró tener una prenda muy parecida a la del villano de Silent Hill, pero con algunos toques estéticos, pues la falda tiene otra simetría, además de que la artista incluyó un crop top en la parte superior.

Con más de 13 mil seguidores en Instagram, Courtney Leigh logró impresionar a miles de usuarios que señalaron el increíble trabajo de caracterización, el cual trajo de vuelta uno de los mejores y peores recuerdos de este famoso videojuego.