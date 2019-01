Siguen los éxitos para Danna Paola; grabará una temporada más de "Elite"

Sin duda hay seguidores de Danna Paola que están deseosos de verla de regreso en la televisión mexicana, sin embargo esto parece que tendrá que esperar un poco más pues la joven estrella ha sido requerida nuevamente en España.

La intérprete de Lucrecia afirmó que iniciando este mes tomaría un vuelo a España, donde nuevamente se reuniría con sus compañeros del elenco.

Aunque no se sabe si ya se encuentra allá, es un hecho que Danna Paola no dudará un segundo si de seguir sus sueños se trata, pues desde el año pasado, cuando anunció los nuevos proyectos en los que iba a participar, dejó a muchos con el ojo cuadrado.

Danna Paola platicó en una entrevista acerca de su trabajo en Élite, y aseguró que está creciendo mucho profesionalmente con el personaje de Lucrecia, pues salió de su ‘zona de confort’ al interpretar por primera vez a una villana… muy sensual.

"Este proyecto llegó a cambiarme la vida, me dejó una madurez; no soy la misma persona antes de irme a España que después de estar allá. Como actriz también aprendí un montón”.

Es evidente para muchos, pues desde pequeña se familiarizó muy bien a estar frente a las cámaras; además, posee una gran experiencia que ha ido puliendo con los años:

"No puedo decir que extraño algo que nunca viví porque siempre he estado en esto [la actuación] (…) de hecho, no me gusta tener vacaciones, por lo mismo, porque me desespero. Yo puedo estar una semana y ya necesito trabajar. Soy workaholic, totalmente”.