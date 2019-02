Siguen las malas noticias para Nacho Vidal; enfrentará cargos legales

La impactante noticia que recientemente ha estado rondando la web, acerca del actor porno Nacho Vidal, no ha dejado de ser primicia, pues no obstante al supuesto padecimiento de VIH que muchas fuentes afirman, el protagonista ahora podría estar envuelto en fuertes problemas legales.

Como ya sabremos, el controversial actor, Nacho Vidal, se le ha achacado un supuesto padecimiento de VIH (SIDA), lo cual desencadenado una tormenta de malas noticias y daños colaterales en vidas de terceras personas, empezando por sus compañeras de set.

Hace apenas un par de días, una de sus más recientes compañeras y amigas de profesión, la actriz Amaranta Hank, fue una de las principales víctimas de este polémico tema, pues los usuarios no perdonaron las críticas y comentarios negativos y arremetieron cruelmente en su contra.

Pero en esta ocasión, las cosas fueron un poco más allá, pues ha sido otra de las compañeras y recientes parejas sexuales de Nacho, la actriz conocida como "Dianariussx" quien no dudo y se fue con todo en contra del actor, ya que al parecer ejercitará todas las acciones legales correspondientes "por haberla puesto en riesgo de contagio".

“Más le vale a Nacho que no me dé positivo. Debería haber avisado de algún modo. Estoy preparando con mi abogada para denunciarlo por manchar mi imagen”, expresó la joven, de 18 años.

La joven aseguró que se enteró que Nacho Vidal vivía con VIH porque su representante le informó que otra actriz obtuvo un resultado positivo en la prueba para detectar el virus.

“Supongo que el representante lo estaba reconociendo cuando me llamó, pero él no me ha dicho tengo esto”, agregó la actriz.